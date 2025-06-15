Твоя кожа знает, как бороться с солнцем — осталось не мешать ей

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микроорганизмы, населяющие нашу кожу — бактерии, грибы и вирусы — играют важную роль в укреплении местного иммунитета и защите от болезней. Они питаются веществами, которые выделяет кожа, а их метаболиты взаимодействуют с кожными клетками и влияют на их состояние.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом купальнике на пляже

Полезные бактерии на коже могут защищать от солнца

В свежем выпуске Journal of Investigative Dermatology описано открытие: некоторые кожные бактерии способны защищать организм от вредного ультрафиолетового излучения. Они нейтрализуют изменения в иммунной системе, вызванные солнечным светом, и тем самым помогают коже справляться с УФ-нагрузкой.

Эксперимент на модели с мышами

Учёные изучили реакцию бактерий на излучение UVB, которое вызывает ожоги. В эксперименте кожа мышей подвергалась воздействию цис-уроканиновой кислоты — вещества, возникающего при ультрафиолетовом облучении и подавляющего кожный иммунитет. Это соединение повышает воспаления и риски онкологических изменений.

Бактерии спасают: фермент в действии

Оказалось, что как у людей, так и у мышей на коже присутствуют бактерии, которые при воздействии солнца начинают вырабатывать фермент — уроканазу. Он расщепляет цис-уроканиновую кислоту на безопасные соединения. Кроме того, грамположительные бактерии, такие как эпидермальный стафилококк, способны использовать это вещество как источник питания, тем самым снижая его вред.

Уточнения

Зага́р - изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



