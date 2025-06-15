Худеешь — грустишь: связь, о которой не говорят в фитнес-клубах

Диеты с ограничением калорийности могут негативно сказываться на психоэмоциональном фоне — к такому выводу пришли учёные после анализа данных более чем 28 тысяч жителей США. Исследование опубликовано в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.
Участникам оценивали проявления депрессии, и оказалось, что у тех, кто придерживался низкокалорийного питания, симптомы встречались чаще. Особенно отчётливо эта связь наблюдалась у людей с избыточным весом.
Влияние на дефицит нутриентов и общее самочувствие
Одним из возможных объяснений может быть дефицит важных для организма веществ, таких как белки, железо, витамины группы B и омега-3 жирные кислоты. Недостаток этих элементов способен вызывать энергетическое истощение и ухудшать общее самочувствие.
Мужчины оказались уязвимее
Кроме того, мужчины, соблюдающие такие диеты, чаще сталкивались с нарушениями настроения, когнитивными проблемами и психосоматическими жалобами.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.