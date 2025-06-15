Худеешь — грустишь: связь, о которой не говорят в фитнес-клубах

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диеты с ограничением калорийности могут негативно сказываться на психоэмоциональном фоне — к такому выводу пришли учёные после анализа данных более чем 28 тысяч жителей США. Исследование опубликовано в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Низкокалорийное питание может усугубить эмоциональное состояние

Участникам оценивали проявления депрессии, и оказалось, что у тех, кто придерживался низкокалорийного питания, симптомы встречались чаще. Особенно отчётливо эта связь наблюдалась у людей с избыточным весом.

Влияние на дефицит нутриентов и общее самочувствие

Одним из возможных объяснений может быть дефицит важных для организма веществ, таких как белки, железо, витамины группы B и омега-3 жирные кислоты. Недостаток этих элементов способен вызывать энергетическое истощение и ухудшать общее самочувствие.

Мужчины оказались уязвимее

Кроме того, мужчины, соблюдающие такие диеты, чаще сталкивались с нарушениями настроения, когнитивными проблемами и психосоматическими жалобами.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

