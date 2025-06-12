Комары мутируют, инфекции мигрируют: лето-2025 принесло неожиданных врагов

Эпидемиолог и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко вновь привлёк внимание к летним инфекциям, предостерегая россиян от поездок в Турцию и опасности южных насекомых. Но пока за границей тревожат вирусы, на родине — свои угрозы: клещи, лептоспироз и кишечные инфекции.
Уже в первый день лета в Турции вирус коксаки поразил не менее 15 туристов из Москвы. Заболели и дети. В отеле, где произошла вспышка, заразились почти все. Несмотря на это, турецкие власти не считают ситуацию критичной — для них коксаки сродни ОРВИ.
"Не стоит тратить деньги, чтобы провести отпуск в больнице", — отметил Онищенко, упрекнув Турцию в снижении уровня противоэпидемических мер.
Коксаки — разновидность кишечного гриппа, передаётся через воду, пищу и воздушно-капельным путём. Основные симптомы: высокая температура, головные боли, диарея, рвота и сыпь (особенно на ладонях и стопах). У детей болезнь протекает тяжелее, возможны осложнения вплоть до менингита.
СМИ сообщили о возможной вспышке лихорадки чикунгунья на Мальдивах, где отдыхают россияне. Минздрав островов заявил лишь о "тревожной ситуации", а российское посольство опровергло массовые заражения. Тем не менее, туристы раскупили аптечные препараты на всякий случай, сообщает "Вести Подмосковья".
Чикунгунья — вирус, передающийся через укусы насекомых. Симптомы схожи с коксаки: лихорадка до 40 °C, боли в мышцах и суставах, головная боль, тошнота. Опаснее всего — осложнения, особенно у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Вирус распространился из Азии и Африки в Южную Европу и Америку. Расширение ареала связано с глобальным потеплением и расселением тигровых комаров.
Пока за рубежом пугали вирусами, в Подмосковье зарегистрированы случаи укусов клещей, переносящих боррелиоз. По данным на начало июня:
5 тысяч человек обратились после укусов;
В 10,7% клещей выявлен возбудитель боррелиоза;
Зафиксировано 23 случая болезни Лайма;
Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.
Ранее в области провели акарицидную обработку на 3,5 тыс. га, включая территории летних лагерей.
Гранулоцитарный анаплазмоз, ранее зафиксированный в Сибири и на Дальнем Востоке, впервые заподозрили в Подмосковье. Но Роспотребнадзор информацию опроверг.
С началом купального сезона увеличились риски лептоспироза — инфекции, передающейся от животных через воду и грязь. Заболевание поражает почки, печень, сердце, может вызывать летальный исход. Возбудитель проникает через ранки и слизистые оболочки.
Признаки:
Высокая температура,
Озноб, ломота, боли в икрах,
Пожелтение кожи и глаз,
Тошнота, боль в животе, сыпь.
Роспотребнадзор напоминает: не купайтесь в запрещённых местах, соблюдайте личную гигиену, защищайте пищу от грызунов, работайте в перчатках и сапогах на даче и в подвалах.
Летом возрастает риск острых кишечных инфекций. Чтобы избежать неприятностей:
мойте фрукты, овощи, зелень;
пейте только кипячёную или бутилированную воду;
не ешьте молочные продукты "с рук";
избегайте сырого мяса, рыбы и яиц;
соблюдайте температурный режим хранения продуктов;
не глотайте воду при купании.
Тигровый комар способен переносить не только чикунгунью, но и денге, лихорадку Западного Нила и вирус Зика.
Болезнь Лайма при несвоевременном лечении может привести к поражению сердца и нервной системы.
Лептоспироз часто называют "болезнью крыс" — мыши и крысы являются главными переносчиками бактерии.
Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV, от глагола языка кимаконде "стать искривлённым") — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак.
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