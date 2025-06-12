Комары мутируют, инфекции мигрируют: лето-2025 принесло неожиданных врагов

4:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эпидемиолог и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко вновь привлёк внимание к летним инфекциям, предостерегая россиян от поездок в Турцию и опасности южных насекомых. Но пока за границей тревожат вирусы, на родине — свои угрозы: клещи, лептоспироз и кишечные инфекции.

Фото: commons.wikimedia.org by US Department of Agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чикунгунья

Турция: вирус коксаки не сдаётся

Уже в первый день лета в Турции вирус коксаки поразил не менее 15 туристов из Москвы. Заболели и дети. В отеле, где произошла вспышка, заразились почти все. Несмотря на это, турецкие власти не считают ситуацию критичной — для них коксаки сродни ОРВИ.

"Не стоит тратить деньги, чтобы провести отпуск в больнице", — отметил Онищенко, упрекнув Турцию в снижении уровня противоэпидемических мер.

Коксаки — разновидность кишечного гриппа, передаётся через воду, пищу и воздушно-капельным путём. Основные симптомы: высокая температура, головные боли, диарея, рвота и сыпь (особенно на ладонях и стопах). У детей болезнь протекает тяжелее, возможны осложнения вплоть до менингита.

Мальдивы: страх перед чикунгуньей

СМИ сообщили о возможной вспышке лихорадки чикунгунья на Мальдивах, где отдыхают россияне. Минздрав островов заявил лишь о "тревожной ситуации", а российское посольство опровергло массовые заражения. Тем не менее, туристы раскупили аптечные препараты на всякий случай, сообщает "Вести Подмосковья".

Чикунгунья — вирус, передающийся через укусы насекомых. Симптомы схожи с коксаки: лихорадка до 40 °C, боли в мышцах и суставах, головная боль, тошнота. Опаснее всего — осложнения, особенно у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Вирус распространился из Азии и Африки в Южную Европу и Америку. Расширение ареала связано с глобальным потеплением и расселением тигровых комаров.

Угроза из России: клещи наступают

Пока за рубежом пугали вирусами, в Подмосковье зарегистрированы случаи укусов клещей, переносящих боррелиоз. По данным на начало июня:

5 тысяч человек обратились после укусов;

В 10,7% клещей выявлен возбудитель боррелиоза;

Зафиксировано 23 случая болезни Лайма;

Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Ранее в области провели акарицидную обработку на 3,5 тыс. га, включая территории летних лагерей.

Гранулоцитарный анаплазмоз, ранее зафиксированный в Сибири и на Дальнем Востоке, впервые заподозрили в Подмосковье. Но Роспотребнадзор информацию опроверг.

Лептоспироз: инфекция из воды

С началом купального сезона увеличились риски лептоспироза — инфекции, передающейся от животных через воду и грязь. Заболевание поражает почки, печень, сердце, может вызывать летальный исход. Возбудитель проникает через ранки и слизистые оболочки.

Признаки:

Высокая температура,

Озноб, ломота, боли в икрах,

Пожелтение кожи и глаз,

Тошнота, боль в животе, сыпь.

Роспотребнадзор напоминает: не купайтесь в запрещённых местах, соблюдайте личную гигиену, защищайте пищу от грызунов, работайте в перчатках и сапогах на даче и в подвалах.

Осторожность — главное правило лета

Летом возрастает риск острых кишечных инфекций. Чтобы избежать неприятностей:

мойте фрукты, овощи, зелень;

пейте только кипячёную или бутилированную воду;

не ешьте молочные продукты "с рук";

избегайте сырого мяса, рыбы и яиц;

соблюдайте температурный режим хранения продуктов;

не глотайте воду при купании.

Три факта по теме:

Тигровый комар способен переносить не только чикунгунью, но и денге, лихорадку Западного Нила и вирус Зика. Болезнь Лайма при несвоевременном лечении может привести к поражению сердца и нервной системы. Лептоспироз часто называют "болезнью крыс" — мыши и крысы являются главными переносчиками бактерии.

Уточнения

Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV, от глагола языка кимаконде "стать искривлённым") — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак.

