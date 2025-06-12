Почки молчат, пока не станет поздно: 5 признаков, которые нельзя игнорировать

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки — небольшой, но жизненно важный парный орган, который отвечает за фильтрацию крови и выведение лишней жидкости и токсинов из организма. Любое, даже незначительное нарушение их работы сказывается на общем состоянии здоровья. Почему так важно следить за состоянием почек, объяснила руководитель меддепартамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская в интервью "Вести Подмосковья".

Фото: https://www.freepik.com Камни в почках

Что вредит почкам

По словам эксперта, существует ряд факторов, которые могут привести к нарушению функции почек:

бесконтрольный приём лекарств и БАДов,

хронические инфекции,

злоупотребление алкоголем,

отсутствие контроля за сахарным диабетом,

игнорирование ранних симптомов заболеваний почек.

"Проблемы с почками сказываются на всем организме. Потому важно не только лечить заболевания, но и не допускать их появления", — подчёркивает Ольга Малиновская.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Появление отеков,

Нарушения мочеиспускания,

Постоянная усталость,

Снижение аппетита,

Слабость даже при незначительных нагрузках.

Эти признаки могут указывать на начинающееся нарушение функции почек и требуют консультации специалиста.

Как сохранить здоровье почек

Эксперт рекомендует придерживаться простых, но эффективных правил:

Принимать лекарства и добавки только по назначению врача; Соблюдать питьевой режим - не менее 1,5-2 литров чистой воды в день; Контролировать уровень сахара в крови; Ограничить потребление соли; Избегать фастфуда и полуфабрикатов.

Своевременное внимание к своему организму и профилактика — главный способ избежать хронической почечной недостаточности.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

