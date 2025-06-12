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Невидимая угроза на пляже: 70% туристов заболевают в первые 3 дня

3:12
Здоровье

На популярных курортах Турции — в Сиде, Кемере и Анталье — этим летом фиксируется волна обращений от российских туристов с жалобами на кожные высыпания, зуд и жжение. Причина — всплеск фотодерматоза, более известного как "солнечная аллергия".

Девушка в белом купальнике на пляже
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в белом купальнике на пляже

Что происходит

Температура воздуха поднимается до 40°C, а влажность и мощный ультрафиолет создают идеальные условия для развития фотодерматоза. По словам дерматолога Наталии Берг, почти 70% случаев возникают уже в первые три дня отдыха. Наиболее подвержены — светлокожие туристы, не адаптированные к солнцу после зимы.

"Люди наносят солнцезащитный крем один раз утром и считают, что защищены весь день. Но это — большая ошибка", — предупреждает Наталия Берг.

Что такое фотодерматоз

Это воспалительная реакция кожи на солнечные лучи, при которой активизируются иммунные процессы. В отличие от обычного ожога, фотодерматоз может возникнуть даже при использовании солнцезащитных средств, особенно если кожа контактировала с фотосенсибилизирующими веществами — например, с:

  • антибиотиками (тетрациклины, фторхинолоны),

  • противовоспалительными препаратами,

  • парфюмерией,

  • косметикой с эфирными маслами,

  • лекарствами от давления или отеков.

Симптомы фотодерматита

  • Интенсивный зуд,

  • Краснота и отечность кожи,

  • Сыпь — от мелкой до крупной,

  • Жжение и чувство стянутости,

  • Иногда — головокружение и слабость.

"Это не просто ожог — кожа начинает чесаться, появляются пятна, могут развиться волдыри", — отмечает Берг.

Как избежать "солнечной аллергии"

  1. Постепенно готовьте кожу к солнцу до отпуска.

  2. Избегайте солнца с 12 до 15 часов - в это время активность УФ-лучей максимальна.

  3. Обновляйте солнцезащитный крем каждые 2 часа, особенно после купания.

  4. Носите закрытую одежду из натуральных тканей.

  5. Минимизируйте косметику и духи перед выходом на пляж.

  6. Проверьте лекарства - исключите те, что повышают чувствительность к солнцу.

  7. Пейте больше воды - гидратация важна для защиты кожи.

Что делать, если симптомы уже появились

  • Немедленно уйдите в тень,

  • Примите антигистаминное средство,

  • Прикладывайте холодные компрессы,

  • Используйте гели с алоэ вера, пантенолом,

  • При ухудшении — обратитесь к врачу.

Стоимость лечения на курортах может достигать $120 за капельницу. Поэтому профилактика не только полезна, но и экономически оправдана, сообщает URA.RU.

Три факта о фотодерматите

  1. УФ-излучение в Турции весной и летом в 2-3 раза мощнее, чем в средней полосе России.

  2. Некоторые растения, включая дикий укроп или борщевик, при контакте с кожей под солнцем тоже вызывают фотодерматоз.

  3. Солнечная крапивница — особая форма заболевания, при которой волдыри появляются за минуты, но исчезают после ухода в тень.

Уточнения

Фотодерматоз (греч. phos, photos "свет" + derma, dermatos "кожа" + -osis; син.: световые заболевания, актинодерматозы) — кожный невоспалительный процесс, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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