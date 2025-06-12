Невидимая угроза на пляже: 70% туристов заболевают в первые 3 дня

На популярных курортах Турции — в Сиде, Кемере и Анталье — этим летом фиксируется волна обращений от российских туристов с жалобами на кожные высыпания, зуд и жжение. Причина — всплеск фотодерматоза, более известного как "солнечная аллергия".
Температура воздуха поднимается до 40°C, а влажность и мощный ультрафиолет создают идеальные условия для развития фотодерматоза. По словам дерматолога Наталии Берг, почти 70% случаев возникают уже в первые три дня отдыха. Наиболее подвержены — светлокожие туристы, не адаптированные к солнцу после зимы.
"Люди наносят солнцезащитный крем один раз утром и считают, что защищены весь день. Но это — большая ошибка", — предупреждает Наталия Берг.
Это воспалительная реакция кожи на солнечные лучи, при которой активизируются иммунные процессы. В отличие от обычного ожога, фотодерматоз может возникнуть даже при использовании солнцезащитных средств, особенно если кожа контактировала с фотосенсибилизирующими веществами — например, с:
антибиотиками (тетрациклины, фторхинолоны),
противовоспалительными препаратами,
парфюмерией,
косметикой с эфирными маслами,
лекарствами от давления или отеков.
Интенсивный зуд,
Краснота и отечность кожи,
Сыпь — от мелкой до крупной,
Жжение и чувство стянутости,
Иногда — головокружение и слабость.
"Это не просто ожог — кожа начинает чесаться, появляются пятна, могут развиться волдыри", — отмечает Берг.
Постепенно готовьте кожу к солнцу до отпуска.
Избегайте солнца с 12 до 15 часов - в это время активность УФ-лучей максимальна.
Обновляйте солнцезащитный крем каждые 2 часа, особенно после купания.
Носите закрытую одежду из натуральных тканей.
Минимизируйте косметику и духи перед выходом на пляж.
Проверьте лекарства - исключите те, что повышают чувствительность к солнцу.
Пейте больше воды - гидратация важна для защиты кожи.
Немедленно уйдите в тень,
Примите антигистаминное средство,
Прикладывайте холодные компрессы,
Используйте гели с алоэ вера, пантенолом,
При ухудшении — обратитесь к врачу.
Стоимость лечения на курортах может достигать $120 за капельницу. Поэтому профилактика не только полезна, но и экономически оправдана, сообщает URA.RU.
УФ-излучение в Турции весной и летом в 2-3 раза мощнее, чем в средней полосе России.
Некоторые растения, включая дикий укроп или борщевик, при контакте с кожей под солнцем тоже вызывают фотодерматоз.
Солнечная крапивница — особая форма заболевания, при которой волдыри появляются за минуты, но исчезают после ухода в тень.
Фотодерматоз (греч. phos, photos "свет" + derma, dermatos "кожа" + -osis; син.: световые заболевания, актинодерматозы) — кожный невоспалительный процесс, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету.
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