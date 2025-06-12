Он спасает веганов, но может подставить вас: опасная правда о фалафеле

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любимый многими фалафель не так прост, как кажется. Он богат белком, насыщен клетчаткой, специями и витаминами, но при этом может навредить людям с заболеваниями ЖКТ. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно его готовить и кому стоит быть осторожным.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сырой фалафель

Что такое фалафель и почему он полезен

Фалафель — это жареные или запечённые шарики из нута (турецкого гороха), к которому добавляют специи. Основные преимущества блюда:

Растительный белок - в 100 граммах содержится до 20% суточной нормы.

Витамины и минералы - группы B, а также кальций, магний, фосфор, калий и цинк.

Клетчатка - помогает работе ЖКТ, очищает его и поддерживает микрофлору.

"Пищевые волокна служат кормом для полезных бактерий, от которых напрямую зависит наш иммунитет", — отмечает Соломатина.

Скрытые опасности: когда фалафель может навредить

Однако не всем это блюдо пойдёт на пользу. Особенно стоит насторожиться людям с чувствительным желудком и кишечником.

"Прохождение клетчатки по ЖКТ можно сравнить с мягким пилингом. При воспалениях или повреждениях слизистой это может усугубить состояние", — предупредила диетолог.

Также важно учитывать способ приготовления:

Обжарка во фритюре повышает калорийность;

Образуются трансжиры и канцерогены, вредные для клеток.

Поэтому Соломатина советует запекать фалафель вместо жарки — так он сохранит пользу и снизит риски, сообщает Москва 24.

Сколько фалафеля можно съесть

Норма зависит от состояния организма:

В среднем — от 80 до 150 граммов в день ;

Людям с нарушениями ЖКТ — меньшие порции или исключение из рациона.

Три интересных факта о фалафеле

Фалафель считается национальным блюдом в нескольких странах - Израиле, Ливане, Египте и Сирии, каждая из которых называет его своим. Нут не требует термической обработки перед приготовлением - достаточно вымочить и перемолоть, что помогает сохранить больше полезных веществ. Вегетарианцы и веганы часто используют фалафель как замену мясу, ведь в нём много белка и аминокислот.

Альтернатива: пророщенные семена

Ранее Елена Соломатина также рассказывала о пользе проростков. Они содержат витамины группы В, магний, аминокислоты и омега-3. Их можно добавлять в салаты — достаточно 1 чайной или столовой ложки в день.

Уточнения

Фала́фель (араб. فلافل‎ [fæˈlæːfɪl]; масри طعمية [tˤɑʕˈmejjɑ]; ивр. פָלָאפֶל‎; сир. ܦܠܐܦܠ; копт. ⲫⲁⲗⲁⲫⲉⲗ) — блюдо, представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельчённых бобовых (обычно нута, но не только), приправленные пряностями.

