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Он спасает веганов, но может подставить вас: опасная правда о фалафеле

2:43
Здоровье

Любимый многими фалафель не так прост, как кажется. Он богат белком, насыщен клетчаткой, специями и витаминами, но при этом может навредить людям с заболеваниями ЖКТ. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно его готовить и кому стоит быть осторожным.

Сырой фалафель
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сырой фалафель

Что такое фалафель и почему он полезен

Фалафель — это жареные или запечённые шарики из нута (турецкого гороха), к которому добавляют специи. Основные преимущества блюда:

  • Растительный белок - в 100 граммах содержится до 20% суточной нормы.

  • Витамины и минералы - группы B, а также кальций, магний, фосфор, калий и цинк.

  • Клетчатка - помогает работе ЖКТ, очищает его и поддерживает микрофлору.

"Пищевые волокна служат кормом для полезных бактерий, от которых напрямую зависит наш иммунитет", — отмечает Соломатина.

Скрытые опасности: когда фалафель может навредить

Однако не всем это блюдо пойдёт на пользу. Особенно стоит насторожиться людям с чувствительным желудком и кишечником.

"Прохождение клетчатки по ЖКТ можно сравнить с мягким пилингом. При воспалениях или повреждениях слизистой это может усугубить состояние", — предупредила диетолог.

Также важно учитывать способ приготовления:

  • Обжарка во фритюре повышает калорийность;

  • Образуются трансжиры и канцерогены, вредные для клеток.

Поэтому Соломатина советует запекать фалафель вместо жарки — так он сохранит пользу и снизит риски, сообщает Москва 24.

Сколько фалафеля можно съесть

Норма зависит от состояния организма:

  • В среднем — от 80 до 150 граммов в день;

  • Людям с нарушениями ЖКТ — меньшие порции или исключение из рациона.

Три интересных факта о фалафеле

  1. Фалафель считается национальным блюдом в нескольких странах - Израиле, Ливане, Египте и Сирии, каждая из которых называет его своим.

  2. Нут не требует термической обработки перед приготовлением - достаточно вымочить и перемолоть, что помогает сохранить больше полезных веществ.

  3. Вегетарианцы и веганы часто используют фалафель как замену мясу, ведь в нём много белка и аминокислот.

Альтернатива: пророщенные семена

Ранее Елена Соломатина также рассказывала о пользе проростков. Они содержат витамины группы В, магний, аминокислоты и омега-3. Их можно добавлять в салаты — достаточно 1 чайной или столовой ложки в день.

Уточнения

Фала́фель (араб. فلافل‎ [fæˈlæːfɪl]; масри طعمية [tˤɑʕˈmejjɑ]; ивр. פָלָאפֶל‎; сир. ܦܠܐܦܠ; копт. ⲫⲁⲗⲁⲫⲉⲗ) — блюдо, представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельчённых бобовых (обычно нута, но не только), приправленные пряностями.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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