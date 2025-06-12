Один чих — и 18 заражённых: вирус, который гуляет по России

Лето 2025 года в России оказалось тревожным из-за резкого увеличения случаев кори. Главная причина — массовый отказ от прививок и снижение коллективного иммунитета. Как распознать опасную инфекцию и уберечь своих близких, объяснил врач-инфекционист Алексей Морозов.
Корь (англ. measles virus) — это одна из самых заразных вирусных инфекций. Вероятность заразиться после контакта с больным достигает 95-98%. Она легко передаётся через воздух, особенно в закрытых помещениях, таких как торговые центры и общественный транспорт.
"Один заболевший может заразить до 18 человек без иммунитета", — отмечает Алексей Морозов.
Многие воспринимают корь лишь как простую сыпь и высокую температуру, не осознавая риски тяжёлых осложнений:
Пневмония (1 из 20 заболевших детей);
Энцефалит и менингоэнцефалит;
Подострый склерозирующий панэнцефалит, проявляющийся спустя годы.
"Коревая инфекция крайне опасна для малышей до 5 лет, взрослых старше 20 лет, беременных и людей с ослабленным иммунитетом", — предупреждает эксперт.
Ключевые признаки кори:
Высокая температура (до 40°С);
Насморк, кашель, боль в горле;
Конъюнктивит и светобоязнь;
Пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой щёк;
Сыпь, распространяющаяся от головы к ногам в течение 3-4 дней.
Главная защита — вакцинация. По национальному календарю:
Первая прививка — в 12 месяцев;
Ревакцинация — в 6 лет;
Взрослым до 35 лет без прививок тоже следует вакцинироваться;
Сотрудникам медицинской, образовательной и социальной сфер рекомендована вакцинация до 55 лет.
"Вакцина эффективна, безопасна и доступна. После двух доз формируется пожизненный иммунитет", — подчёркивает Алексей Морозов.
При контакте с больным необходимо экстренно вакцинироваться в первые 72 часа, либо ввести иммуноглобулин (для непривитых детей и беременных), сообщает URA.RU.
В 2022 году от кори умерло около 136 тысяч человек во всём мире, большинство — дети до 5 лет.
Для остановки вспышек нужен коллективный иммунитет не менее 95% населения.
В прошлом веке до введения вакцин ежегодно корью болело до 2,6 миллионов человек по всему миру, что подчёркивает важность прививок.
Диагноз подтверждается методом ПЦР и выявлением антител в крови. Специфического лекарства от кори нет, лечение симптоматическое и поддерживающее, с обязательной госпитализацией для предотвращения осложнений.
"При подозрении на корь обращайтесь к врачу немедленно. Это может спасти вашу жизнь", — подчеркивает Алексей Морозов.
Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.
Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.