Один чих — и 18 заражённых: вирус, который гуляет по России

3:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето 2025 года в России оказалось тревожным из-за резкого увеличения случаев кори. Главная причина — массовый отказ от прививок и снижение коллективного иммунитета. Как распознать опасную инфекцию и уберечь своих близких, объяснил врач-инфекционист Алексей Морозов.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тестирование на COVID-19

Что нужно знать о кори

Корь (англ. measles virus) — это одна из самых заразных вирусных инфекций. Вероятность заразиться после контакта с больным достигает 95-98%. Она легко передаётся через воздух, особенно в закрытых помещениях, таких как торговые центры и общественный транспорт.

"Один заболевший может заразить до 18 человек без иммунитета", — отмечает Алексей Морозов.

Почему это опасно

Многие воспринимают корь лишь как простую сыпь и высокую температуру, не осознавая риски тяжёлых осложнений:

Пневмония (1 из 20 заболевших детей);

Энцефалит и менингоэнцефалит;

Подострый склерозирующий панэнцефалит, проявляющийся спустя годы.

"Коревая инфекция крайне опасна для малышей до 5 лет, взрослых старше 20 лет, беременных и людей с ослабленным иммунитетом", — предупреждает эксперт.

Симптомы, которые нельзя пропустить

Ключевые признаки кори:

Высокая температура (до 40°С);

Насморк, кашель, боль в горле;

Конъюнктивит и светобоязнь;

Пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой щёк;

Сыпь, распространяющаяся от головы к ногам в течение 3-4 дней.

Как защититься от кори

Главная защита — вакцинация. По национальному календарю:

Первая прививка — в 12 месяцев;

Ревакцинация — в 6 лет;

Взрослым до 35 лет без прививок тоже следует вакцинироваться;

Сотрудникам медицинской, образовательной и социальной сфер рекомендована вакцинация до 55 лет.

"Вакцина эффективна, безопасна и доступна. После двух доз формируется пожизненный иммунитет", — подчёркивает Алексей Морозов.

При контакте с больным необходимо экстренно вакцинироваться в первые 72 часа, либо ввести иммуноглобулин (для непривитых детей и беременных), сообщает URA.RU.

Факты о кори, которые важно знать:

В 2022 году от кори умерло около 136 тысяч человек во всём мире, большинство — дети до 5 лет. Для остановки вспышек нужен коллективный иммунитет не менее 95% населения. В прошлом веке до введения вакцин ежегодно корью болело до 2,6 миллионов человек по всему миру, что подчёркивает важность прививок.

Диагностика и лечение

Диагноз подтверждается методом ПЦР и выявлением антител в крови. Специфического лекарства от кори нет, лечение симптоматическое и поддерживающее, с обязательной госпитализацией для предотвращения осложнений.

"При подозрении на корь обращайтесь к врачу немедленно. Это может спасти вашу жизнь", — подчеркивает Алексей Морозов.

Уточнения

Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.

