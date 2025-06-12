Секрет долгожителей раскрыт: пора забыть "рабочее давление" и узнать своё настоящее

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие пациенты с гипертонией привыкли считать своё давление в 145/90 мм рт. ст. "рабочим" и не спешат его снижать. Откуда появился этот термин и почему современные врачи предпочитают говорить о другом — "целевом" давлении?

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Рабочее давление: история вопроса

Ранее под "рабочим давлением" понимали показатели артериального давления, при которых человек чувствует себя нормально, даже если они выше медицинских стандартов. Это понятие сформировалось из-за того, что раньше врачи не всегда могли эффективно снижать давление медикаментами ниже определённого уровня.

Однако сегодня медицина отказалась от такого подхода.

Почему важно стремиться к целевому давлению

Современные терапевтические стандарты используют понятие целевого давления. Это диапазон от 120/70 до 130/80 мм рт. ст., которого рекомендуют добиваться большинству людей с гипертонической болезнью. Цель такой коррекции — минимизация риска осложнений, включая инсульт и инфаркт.

Современные лекарства способны эффективно помочь большинству пациентов достичь таких цифр.

Исключения из правил

Однако не всегда низкие показатели давления полезны. Есть категория пациентов, которые плохо переносят снижение до рекомендованного целевого уровня:

Пожилые люди.

Пациенты с изменёнными сосудами.

Люди, испытывающие при снижении давления головокружение, слабость и даже потерю сознания.

Таким пациентам допустимо удерживать артериальное давление выше обычного целевого уровня, чтобы избежать опасных симптомов, сообщает aif.ru.

Интересные факты по теме:

В США более 50% взрослых людей страдают гипертонией или предгипертонией, а около половины даже не подозревают об этом. Даже небольшое снижение давления на 10 мм рт. ст. уменьшает риск инсульта на 35%. Термин "гипертония" впервые появился в XIX веке и буквально переводится как "повышенное напряжение" с греческого языка.

Таким образом, ориентироваться нужно не на привычные показатели, а на оптимальные значения, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

