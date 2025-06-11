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Ноу-хау в российской психбольнице: символом учреждения стала Кукуха

0:51
Здоровье

В Челябинской областной психоневрологической больнице ввели ноу-хау: главный врач создал внутрибольничного маскота, игрушку Кукуха.

Больничная палата
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Больничная палата

Идеей послужила кукушка, которая часто ассоциируется с психиатрией, поэтому её и сделали символом учреждения, пишет KP. RU.

Первого Кукуха в халате создали с помощью нейросети — внешне он похож на главврача больницы.

Сейчас же Кукуха есть в:

  • в детском отделении — Кукуха-девочка с жёлтым клювом и синим платьем;
  • в отделении психиатрии — Кукуха-художник;
  • в медчасти — Кукух с чемоданом;
  • в приёмной поликлиники — Кукух во фраке;

Каждая "птица" помогает пациентам, прежде всего, в арт-терапии. Игрушки по идее должны снижать страх пациентов перед врачами и прохождением лечения.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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