Ноу-хау в российской психбольнице: символом учреждения стала Кукуха

В Челябинской областной психоневрологической больнице ввели ноу-хау: главный врач создал внутрибольничного маскота, игрушку Кукуха.
Идеей послужила кукушка, которая часто ассоциируется с психиатрией, поэтому её и сделали символом учреждения, пишет KP. RU.
Первого Кукуха в халате создали с помощью нейросети — внешне он похож на главврача больницы.
Сейчас же Кукуха есть в:
Каждая "птица" помогает пациентам, прежде всего, в арт-терапии. Игрушки по идее должны снижать страх пациентов перед врачами и прохождением лечения.
Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.
Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.