Ноу-хау в российской психбольнице: символом учреждения стала Кукуха

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Челябинской областной психоневрологической больнице ввели ноу-хау: главный врач создал внутрибольничного маскота, игрушку Кукуха.

Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Больничная палата

Идеей послужила кукушка, которая часто ассоциируется с психиатрией, поэтому её и сделали символом учреждения, пишет KP. RU.

Первого Кукуха в халате создали с помощью нейросети — внешне он похож на главврача больницы.

Сейчас же Кукуха есть в:

в детском отделении — Кукуха-девочка с жёлтым клювом и синим платьем;

в отделении психиатрии — Кукуха-художник;

в медчасти — Кукух с чемоданом;

в приёмной поликлиники — Кукух во фраке;

Каждая "птица" помогает пациентам, прежде всего, в арт-терапии. Игрушки по идее должны снижать страх пациентов перед врачами и прохождением лечения.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.

