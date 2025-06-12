Час курения кальяна равен выкуриванию 100 сигарет: вот с чем связан такой эффект

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что час курения кальяна равен выкуриванию 100 сигарет.
Такой вредный эффект связан с длительностью воздействия дыма на организм и с глубиной вдыхания дыма.
Многие курильщики считают, что кальян не так вреден как сигареты и другие приборы для курения, однако это заблуждение, заявил врач. Дело в том, что при курении кальяна человек вдыхает гораздо больше дыма, чем при курении сигареты.
Дым кальяна содержит: никотин, угарный газ, тяжелые металлы, канцерогены. Прохождение его через воду не устраняет эти вещества, а создает ложное ощущение "мягкости" и безопасности, пишет "Газета.Ru”.
Калья́н (перс. قلیان, гальйан, от араб. يغلي галь — кипеть) — прибор для курения, отличительной особенностью которого является длинный путь прохождения дыма от его источника до рта курильщика, и наличие ёмкости с водой, через которую этот дым проходит.
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