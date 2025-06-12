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Женщинам повезло больше, чем мужчинам: этот витамин делает их умнее и внимательнее

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Здоровье

Американские исследователи разузнали, что прием витамина D улучшает память у женщин, а вот на когнитивные функции у мужчин он почти никак не влияет.

Витамин Д
Фото: Источник pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамин Д

Эксперимент проводили 5 лет: в нем поучаствовало более 25 тысяч человек. Также выяснилось, что витамин (в отличие от омега-3) влияет на процесс старения клеток.

Кстати, российские учёные считают, что системных и убедительных доказательств на то, что он по разному влияет на мужчин и женщин, нет.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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