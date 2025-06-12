Массовое лечение фекалиями: вот зачем врачи прописывают пациентам такие лекарства в Британии

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Британии появились "Сrapsules" — капсулы с высушенными фекалиями от здоровых доноров. Их начали массово применять в медицине.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Ученые выяснили, что такие таблетки усиливают иммунитет и общее здоровье, помогают при болезнях печени и влияют на метаболизм.

Их чаще прописывают тем, у кого за последние шесть месяцев была инфекция, вызванная лекарственно-устойчивыми бактериями, сообщает The New York Post.

Полезные бактерии из кала сохраняются в кишечнике минимум месяц. Пациенты, которым не помогало обычное лечение, в восторге от такого метода.

Уточнения

Кал (от пра-и.е. kalъ «чёрный»), фека́лии (от лат. faex мн.ч. faeces «осадок; отбросы»), также экскреме́нты — совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта дефекации.

