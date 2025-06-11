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Спорите, с чем должна быть правильная окрошка? Вот заправка, которая разрушает и вкус, и здоровье

2:07
Здоровье

Когда на улице жарко, а готовить лень, окрошка — беспроигрышный выбор. Лёгкая, освежающая и любимая многими, она кажется простой в приготовлении. Но стоит только задуматься об альтернативах традиционному квасу и кефиру — и можно легко перейти грань между оригинальностью и гастрономическим фиаско.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Экзотика против классики: где пролегает граница

В стремлении к новизне некоторые кулинары идут ва-банк: добавляют кокосовое молоко, экспериментируют с соусами, вдохновляются рецептами Юго-Восточной Азии. Однако диетолог-эндокринолог Антон Поляков предупреждает — это уже совсем не окрошка.

"Можно, конечно, посмотреть в сторону кокосового молока, как это делают в Юго-Восточной Азии, добавляя пряно-острые соусы. Но назвать это окрошкой язык не повернется", — подчёркивает специалист.

Что же тогда можно

Если вы хотите сохранить суть блюда и не навредить здоровью, Поляков рекомендует не искать "сверхновых" решений, а обратить внимание на проверенные альтернативы. Например, домашний квас без сахара — это и вкусно, и безопасно. По словам эксперта, он значительно лучше магазинных аналогов, где часто скрываются сахара и химия.

"Можно заменить домашним квасом, где сахар не подразумевается, в отличие от магазинных стандартизированных вариантов", — уточняет он.

А как насчёт кефира

Не всем он подойдёт. Людям с аллергией на казеин, молочный белок, стоит быть особенно осторожными — даже кефир может вызвать воспалительную реакцию организма. В этом случае следует вовсе отказаться от молочных продуктов в составе окрошки.

Идеальная заправка для окрошки — это та, что не искажает её вкуса, сохраняет традиционный дух блюда и при этом безопасна для здоровья. По мнению Антона Полякова, найти такой баланс сложно, но возможно — если не гоняться за экзотикой и помнить о базовых принципах здорового питания, сообщает aif.ru.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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