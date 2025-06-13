Рыба против инфаркта: какие сорта лечат, а какие только вкусные

Оказывается, путь к крепкому сердцу может начинаться… с кусочка рыбы на тарелке. Лосось, скумбрия, сельдь и сардины — не просто вкусная еда, а настоящий "жирный" подарок для сосудов. Всё дело в Омега-3 кислотах, которые организм не умеет вырабатывать сам.
Первенство по содержанию полезных жиров держит лосось, но ему не уступают сардины, скумбрия, сельдь и треска. Даже консервированный тунец — удобный способ получить нужную дозу жирных кислот, особенно если времени на готовку нет.
На заметку: цельная рыба намного полезнее капсул, ведь в ней жиры работают в комплексе с другими важными веществами — это мощная броня для сосудов.
Есть и растительные альтернативы:
льняное масло и семена,
грецкие орехи,
масло канолы,
соевые бобы и чиа,
зелёные листовые овощи,
обогащённые макароны и злаки,
молочные продукты с Омега-3 — подойдут даже детям.
Но: ни одно из этих решений не даст такого эффекта, как рыба. Учёные подчёркивают: никакой заменитель не работает так мощно и точно.
Рацион лучше строить по принципу разнообразия: чередовать рыбу, растительные источники и обогащённые продукты. Это создаёт нужный баланс, без перекосов и диетических крайностей.
Регулярное включение Омега-3 в меню — простой шаг к долголетию без таблеток и сосудистых сюрпризов.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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