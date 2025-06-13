Сало натощак — это не шутка: когда и сколько можно без вреда

Сало — продукт вкусный, сытный и даже полезный, если знать меру. Оно содержит важные жирные кислоты, витамины A и E, быстро насыщает и помогает в холодное время года поддерживать энергию. Но тут главное — не переборщить.
Врачи называют чёткие цифры:
Иными словами, один небольшой ломтик в день — это и вкусно, и с пользой.
Максимальную пользу сало принесёт, если есть его утром — с кусочком чёрного хлеба, свежим чесноком и зеленью. Такой перекус запускает обмен веществ и надолго дарит сытость.
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
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