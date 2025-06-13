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Сало натощак — это не шутка: когда и сколько можно без вреда

1:10
Здоровье

Сало — продукт вкусный, сытный и даже полезный, если знать меру. Оно содержит важные жирные кислоты, витамины A и E, быстро насыщает и помогает в холодное время года поддерживать энергию. Но тут главное — не переборщить.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Сколько можно съедать в день

Врачи называют чёткие цифры:

  • 9-12 граммов в сутки — безопасная доза для взрослого человека.
  • До 100 граммов в неделю — максимум, чтобы не навредить организму.

Иными словами, один небольшой ломтик в день — это и вкусно, и с пользой.

Какое сало лучше

  • Самым предпочтительным считается солёное или маринованное сало.
  • А вот жареное, копчёное или варёное стоит оставить для редких случаев: после термической обработки продукт теряет часть своих полезных свойств и становится тяжелее для печени.

Когда лучше есть

Максимальную пользу сало принесёт, если есть его утром — с кусочком чёрного хлеба, свежим чесноком и зеленью. Такой перекус запускает обмен веществ и надолго дарит сытость.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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