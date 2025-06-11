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Как всего пара дыханий может остановить разрушение организма: кортизол под контролем

2:58
Здоровье

Постоянная усталость, лишний вес, бессонница, тревожность — возможно, проблема кроется в гормоне стресса. Кортизол необходим для адаптации к внешним вызовам, но при его избытке организм изнутри работает "на износ". Как вернуть баланс?

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

"Кортизол вырабатывается надпочечниками, чтобы мобилизовать ресурсы в ответ на угрозу. Когда мы расслабляемся, его уровень должен снижаться. Если этого не происходит, страдают пищеварение, иммунитет, мозг", — объясняет доктор Элизабет Свенор, сотрудник Центра здоровья Генри Форда.

Высокий уровень кортизола в течение длительного времени может привести к выгоранию, депрессии, проблемам с сердцем и даже алкоголизму. Но хорошая новость — мы можем влиять на ситуацию.

10 способов снизить уровень кортизола

1. Ешьте цельные и растительные продукты

Минимизируйте переработанную еду и сахар. Клетчатка из овощей и фруктов поддерживает здоровую микрофлору и снижает воспаления.

2. Добавляйте нужные нутриенты

Магний, витамины группы B и витамин C могут помочь в регулировании кортизола. Только по согласованию с врачом!

3. Дышите глубоко

5 минут дыхательных практик несколько раз в день — и уровень кортизола снижается. Попробуйте приложения вроде Calm или Insight Timer.

4. Меньше кофеина

Кофеин временно бодрит, но при хроническом стрессе может усугубить гормональный дисбаланс и усталость.

5. Спите не меньше 7-8 часов

Сон — время для восстановления, особенно важен при стрессовых нагрузках.

6. Двигайтесь каждый день

Идеально — 30-50 минут активных упражнений. Лёгкая прогулка с собакой — полезно, но не считается.

7. Ведите дневник

Запись мыслей помогает осознать, отпустить или переработать стрессовые переживания.

8. Найдите хобби

Любимое занятие отвлекает от негатива и помогает мозгу "перезагрузиться".

9. Проводите время на свежем воздухе

Природа действует как мягкий антидепрессант. Даже 15 минут в парке или на балконе помогут расслабиться.

10. Управляйте страхом

Страх — плохой советчик. Работайте над осознанностью, делайте паузы и внедряйте полезные привычки шаг за шагом.

"Не нужно внедрять все сразу. Начните с одного или двух пунктов и дайте себе время на адаптацию", — подчёркивает доктор Свенор.

Регулярная забота о себе — это не слабость, а стратегия выживания в мире, полном триггеров. Начните с малого, и ваш организм обязательно скажет спасибо.

Уточнения

Органи́зм — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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