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Эмоциональная перезагрузка: компании нанимают менеджеров по счастью – что они делают на самом деле

2:42
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

В России растет интерес к новой HR-роли — Chief Happiness Officer (CHO), или менеджеру по счастью. Эти специалисты занимаются эмоциональным благополучием сотрудников, предотвращением выгорания и созданием позитивной рабочей среды. Тренд стал заметен в последние два года, что связано с изменениями в корпоративной культуре, заметила бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

собака в офисе
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
собака в офисе

По словам эксперта, рост выгорания среди сотрудников обусловлен турбулентностью, вызванной пандемией, экономическими и социальными кризисами. Люди переосмысливают ценности, и на первый план выходят не только доход, но и эмоциональное благополучие, уважение, гибкость и смысл в работе.

"Сегодня молодые специалисты не готовы "просто работать ради работы". Они ожидают от работодателя большего: заботы, участия, прозрачной и поддерживающей культуры. Для них счастье — это не абстракция, а вполне измеримая категория", — сказала Зеленкова.

Одной из ключевых задач CHO является мониторинг индекса счастья — регулярной оценки удовлетворенности сотрудников. В некоторых компаниях используется собственная шкала от 1 до 10 с ежемесячной или еженедельной фиксацией. CHO также инициирует гибкие графики, "дни без встреч", программы ментального здоровья и корпоративные инициативы, рассказала специалист.

Рост популярности этой позиции связан с конкуренцией за таланты, особенно в digital-сфере. Кандидаты выбирают компании, где комфортно не только физически, но и эмоционально. Роль CHO — это часть долгосрочной стратегии, направленной на заботу о сотрудниках, пишет Газета.Ru.

В большинстве российских компаний позиция CHO совмещается с другими функциями, такими как внутренние коммуникации или развитие корпоративной культуры. Однако в крупных IT и digital-компаниях уже появляются отдельные штатные должности. Уровень зарплаты таких специалистов может достигать 150 000-250 000 рублей в месяц, а в стартапах и небольших компаниях — от 80 000 рублей, часто с гибкими условиями.

Количество вакансий, связанных с employee experience и корпоративным благополучием, стабильно растет. Государственные корпорации также начали тестировать подобные инициативы. Компании все чаще рассматривают эмоциональное состояние сотрудников как фактор продуктивности.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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