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Возраст не приговор: диетолог назвала главный фактор для похудения после 30

2:20
Здоровье

С возрастом многие люди сталкиваются с проблемой, когда сбросить лишний вес становится сложнее. Этот процесс не только замедляется, но и становится более интенсивным. Почему так происходит и можно ли это изменить? На эти вопросы отвечает врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Врач подчеркивает, что распространенное заблуждение заключается в том, что проблема связана с нарушениями работы щитовидной железы. На самом деле, чаще всего причина кроется в снижении скорости метаболизма, что связано с постепенным уменьшением мышечной массы.

Мышцы являются главным органом, где происходит сжигание калорий. Чем больше мышечная масса, тем эффективнее организм расходует энергию. На поддержание мышечной массы влияют гормоны, такие как соматотропный гормон (гормон роста) и половые гормоны. Особенно важен тестостерон, который значительно влияет на мышечную массу. Поэтому мужчины с более высоким уровнем тестостерона менее склонны к ожирению и легче теряют вес из-за большей мышечной массы, сообщает Газета.Ru.

С возрастом производство различных гормонов уменьшается. У женщин и мужчин этот процесс происходит по-разному и в разное время. Например, выработка гормона роста снижается уже после 30 лет.

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании мышечной массы. Однако более 70% населения, особенно люди старшего возраста, страдают от недостатка движения.

"Для того, чтобы поддерживать нормальную мышечную массу во всех возрастных группах, нужен базовый уровень физической активности. Это те пресловутые 10 тыс. шагов в день, плюс дополнительно нужно не менее 150 минут в неделю физической нагрузки средней и высокой интенсивности", — сказала Михалева.

Кроме того, с 40 лет следует сокращать калорийность рациона на 100 ккал, а после 50-55 лет — еще на 100 ккал. Это связано с тем, что потребность в калориях с возрастом становится ниже, добавила врач.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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