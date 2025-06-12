Орех, который помогает худеть: съешь 30 штук и удивишься результату

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1:19
Здоровье

На первый взгляд — просто вкусная закуска. Но американские учёные уверены: пекан способен не только украсить десерт, но и помочь в борьбе с лишним весом и метаболическими сбоями. Звучит аппетитно, не так ли?

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

Что выяснили в эксперименте

В исследовании использовали две группы лабораторных мышей. Одним дали меню с высоким содержанием жиров, другим — рацион с добавлением пекана. И результат оказался на удивление наглядным: орех ускорял обмен веществ, снижал воспалительные процессы и увеличивал расход энергии. И это — без всяких таблеток.

Сколько съесть, чтобы был эффект

Необязательно грызть пекан килограммами, но и трёх орешков явно будет мало. Чтобы организм ощутил все бонусы, нужно съедать примерно 22-38 штук в день. Главное — не превращать их в дополнительную калорийную бомбу, а вписать в рацион с умом.

Орех ореху рознь

Пекан — не просто вкусный родственник грецкого ореха. Он мягкий, почти сладковатый на вкус и содержит антиоксиданты, полезные жиры и вещества, поддерживающие метаболизм. Но один пекан день не спасёт: питание должно быть сбалансированным, а движение — регулярным.

Уточнения

Пека́н обыкнове́нный или Ка́рия пекан (лат. Carya illinoinensis) — вид древесных растений семейства Ореховые (Juglandaceae), распространённый на юге США, от южных районов штатов Айова и Индиана до Техаса и Миссисипи включительно. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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