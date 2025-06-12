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Мёд в горячем чае — эликсир или ошибка? Правда, которую редко рассказывают

1:34
Здоровье

Многие считают, что чай с медом — чуть ли не эликсир здоровья. Ароматный, сладкий, согревающий… Но стоит ли беспечно бросать ложку мёда в кипяток?

Чайник с чаем
Фото: Freepik is licensed under public domain
Чайник с чаем

Что говорят слухи

Однажды появилось громкое утверждение: якобы при высокой температуре мёд превращается в токсичное вещество и становится опасным для здоровья. Эта теория быстро разлетелась по форумам и соцсетям, заставляя многих пересмотреть свои чайные привычки.

А что на самом деле

Научных доказательств тому, что мёд в горячей воде становится ядом, нет. Опасное вещество, о котором идёт речь, — это 5-гидроксиметилфурфурол (сокращённо — ГМФ). Оно образуется при нагревании сахаров и действительно присутствует не только в мёде, но и, например, в хлебе и карамели.

Но его количество в обычной чашке чая ничтожно мало, и не доказано, что оно несёт реальный вред здоровью.

Почему всё же стоит подождать

Даже если горячий чай с мёдом не токсичен, у этой привычки есть минус: температура разрушает ценные вещества. Под воздействием кипятка мёд теряет часть витаминов, ферментов и микроэлементов — а именно за это его и ценят.

Как правильно

Идеальное решение — подождать пару минут, пока чай немного остынет. Добавив мёд в воду температуры около 40-50 °C, вы сохраните его полезные свойства и получите по-настоящему целебный напиток.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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