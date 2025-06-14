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Диета с этим элементом защищает мозг, сердце и даже настроение

1:20
Здоровье

Учёные из Университета Квинс в Белфасте выяснили: регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, может снизить риск преждевременной смерти. Главное — не только количество, но и разнообразие этих веществ в рационе.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Виноград

Как продлить жизнь с помощью флавоноидов

Флавоноиды — это природные соединения, способные укреплять здоровье. Они содержатся в чае, ягодах, тёмном шоколаде, яблоках, апельсинах. Эти продукты помогают организму бороться с диабетом 2-го типа, онкологическими, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями — в том числе с болезнью Паркинсона.

Почему важна не только доза, но и разнообразие

Исследование охватило 120 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет и длилось 10 лет. Учёные впервые сосредоточились не только на общем количестве флавоноидов, но и на их разнообразии. Результаты показали: именно комбинация разных типов даёт наилучший эффект для здоровья.

Как действуют разные флавоноиды

Некоторые флавоноиды помогают снизить давление, другие нормализуют холестерин, третьи борются с воспалениями. Регулярное включение их в рацион даёт организму многопрофильную защиту.

Уточнения

Флавоно́иды - крупнейший класс растительных полифенолов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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