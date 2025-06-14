Диета с этим элементом защищает мозг, сердце и даже настроение

Учёные из Университета Квинс в Белфасте выяснили: регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, может снизить риск преждевременной смерти. Главное — не только количество, но и разнообразие этих веществ в рационе.
Флавоноиды — это природные соединения, способные укреплять здоровье. Они содержатся в чае, ягодах, тёмном шоколаде, яблоках, апельсинах. Эти продукты помогают организму бороться с диабетом 2-го типа, онкологическими, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями — в том числе с болезнью Паркинсона.
Почему важна не только доза, но и разнообразие
Исследование охватило 120 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет и длилось 10 лет. Учёные впервые сосредоточились не только на общем количестве флавоноидов, но и на их разнообразии. Результаты показали: именно комбинация разных типов даёт наилучший эффект для здоровья.
Как действуют разные флавоноиды
Некоторые флавоноиды помогают снизить давление, другие нормализуют холестерин, третьи борются с воспалениями. Регулярное включение их в рацион даёт организму многопрофильную защиту.
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