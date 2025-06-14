Черешня с блеском может обмануть вас — и не только по вкусу

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Токсиколог М. Кутушов предупреждает: черешня может вызвать пищевое отравление или аллергию, особенно если её покупать в несанкционированных местах. Лучше избегать сомнительных торговых точек и стихийных рынков.

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Как выбрать черешню и не отравиться

Хорошая черешня — упругая, без трещин, пятен и гнили. Недозрелая ягода после покупки вкуснее не станет, а переспелая может уже начать портиться. Не стоит брать ягоды с потемневшими хвостиками — это признак несвежести.

Осторожно с блеском и запахом

Слишком яркий блеск кожуры — возможный след химической обработки. Перед покупкой полезно понюхать ягоды: хороший аромат — лёгкий и сладковатый, а прокисший или перебродивший — повод отказаться от покупки.

Ящик скажет больше, чем ягода

Если в ящике много мятых или лопнувших ягод, течёт сок, а вокруг кружат мухи — такую черешню лучше обойти стороной. Это признаки плохих условий хранения и риска отравления.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.



