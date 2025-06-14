Четвероногий сигнал тревоги: как собаки спасают жизнь, не зная об этом

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Собаки способны предугадывать эпилептические приступы — и для этого им не нужно специальное обучение. Учёные из Университета Квинс в Белфасте доказали: животные улавливают особые запахи, связанные с надвигающимся припадком.

Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака потягивается

Собаки могут предсказывать эпилепсию по запаху

В исследовании участвовали 19 собак, ранее не сталкивавшихся с эпилепсией. Им давали понюхать образцы пота людей с эпилепсией, собранные в разное время — до, во время и после приступа. Все собаки начали беспокоиться именно при "до-приступных" запахах: лаяли, скулили, смотрели в глаза и искали физического контакта.

Что именно чувствуют животные

Собаки улавливают специфические летучие органические соединения, которые организм человека выделяет незадолго до приступа. Благодаря острому обонянию питомцы реагируют на эти сигналы раньше, чем сам человек успевает что-то почувствовать.

Почему это важно

Такое открытие даёт людям с эпилепсией шанс заранее принять меры: выпить лекарство, лечь в безопасное место или предупредить близких. Особенно это актуально для тех, кто страдает от неконтролируемых приступов с высоким риском травм или внезапной смерти.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



