Заправили как обычно — а зря: окрошка может стать вредной привычкой

Эндокринолог А. Поляков советует: если хочется окрошки, выбирайте заправку с умом. Не стоит использовать экзотические соусы и необычные жидкости — они искажают вкус блюда и превращают его в пародию на классику.
Идеальный вариант — домашний квас без сахара. Он безопаснее магазинного, в котором часто присутствуют добавленные сахара и искусственные компоненты. Кефир — тоже допустим, если он натуральный и без вкусовых добавок.
Не экспериментируйте с экзотикой
Врач подчёркивает: кокосовое молоко и прочие необычные заправки могут быть интересны, но это уже не будет настоящая окрошка. Лучше отдать предпочтение традиционным и простым решениям.
Окро́шка - традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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