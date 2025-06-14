Заправили как обычно — а зря: окрошка может стать вредной привычкой

Эндокринолог А. Поляков советует: если хочется окрошки, выбирайте заправку с умом. Не стоит использовать экзотические соусы и необычные жидкости — они искажают вкус блюда и превращают его в пародию на классику.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Чем правильно заправлять окрошку

Идеальный вариант — домашний квас без сахара. Он безопаснее магазинного, в котором часто присутствуют добавленные сахара и искусственные компоненты. Кефир — тоже допустим, если он натуральный и без вкусовых добавок.

Не экспериментируйте с экзотикой

Врач подчёркивает: кокосовое молоко и прочие необычные заправки могут быть интересны, но это уже не будет настоящая окрошка. Лучше отдать предпочтение традиционным и простым решениям.

Уточнения

Окро́шка - традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

