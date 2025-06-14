Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно подписывать переводы, чтобы не попасть на проверку: новый закон
Туристы в шоке: где в Италии ещё можно побыть наедине с собой
Многонациональная Россия глазами Азизы: певица раскрыла, в чём видит главное достоинство нашей страны
Эти тренажёры выглядят страшно, но помогут стать сильнее и увереннее
Ешь пломбир, теряй вес: диета, которую нельзя объяснить, но хочется повторить
60% женщин страдают после бритья — причина кроется в одной привычке
Кулинарная горка счастья: торт Муравейник из детства, за который благодарят все, кто попробовал
Малина отблагодарит ведром ягод: два домашних средства, которые работают лучше покупных
Под вулканами нашли губку, способную напоить полконтинента: тайные запасы воды потрясли мир

Это не мороженое, но вы удивитесь, насколько вкусно и безопасно

0:49
Здоровье

Диетолог С. Кованова отмечает: не больше одной порции мороженого в день — и только если это не ежедневная привычка. В обычном мороженом много сахара и жиров, которые при частом употреблении могут навредить здоровью.

Фруктовый лёд
Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фруктовый лёд

Чем заменить мороженое без вреда для здоровья

Если хочется сладкого чаще, лучше выбирать ягодное мороженое, фруктовый лёд или щербет. Эти десерты содержат меньше калорий и не перегружают организм.

Домашние альтернативы — просто и полезно

Отличная замена — банановый смузи. Для его приготовления нужно заморозить банан, взбить его с ягодами и добавить немного сливок с жирностью до 10 %. А фруктовый лёд легко сделать из натурального сока — это вкусно и полезно.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут
Садоводство, цветоводство
Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Туристы в шоке: где в Италии ещё можно побыть наедине с собой
Как правильно подписывать переводы, чтобы не попасть на проверку: новый закон
Многонациональная Россия глазами Азизы: певица раскрыла, в чём видит главное достоинство нашей страны
Эти тренажёры выглядят страшно, но помогут стать сильнее и увереннее
Ешь пломбир, теряй вес: диета, которую нельзя объяснить, но хочется повторить
60% женщин страдают после бритья — причина кроется в одной привычке
Это не мороженое, но вы удивитесь, насколько вкусно и безопасно
Кулинарная горка счастья: торт Муравейник из детства, за который благодарят все, кто попробовал
В зоопарке лучше сдерживать эмоции: один неверный жест — и горилла выходит из себя
Малина отблагодарит ведром ягод: два домашних средства, которые работают лучше покупных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.