Это не мороженое, но вы удивитесь, насколько вкусно и безопасно

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог С. Кованова отмечает: не больше одной порции мороженого в день — и только если это не ежедневная привычка. В обычном мороженом много сахара и жиров, которые при частом употреблении могут навредить здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фруктовый лёд

Чем заменить мороженое без вреда для здоровья

Если хочется сладкого чаще, лучше выбирать ягодное мороженое, фруктовый лёд или щербет. Эти десерты содержат меньше калорий и не перегружают организм.

Домашние альтернативы — просто и полезно

Отличная замена — банановый смузи. Для его приготовления нужно заморозить банан, взбить его с ягодами и добавить немного сливок с жирностью до 10 %. А фруктовый лёд легко сделать из натурального сока — это вкусно и полезно.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

