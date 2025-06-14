Это не мороженое, но вы удивитесь, насколько вкусно и безопасно

Диетолог С. Кованова отмечает: не больше одной порции мороженого в день — и только если это не ежедневная привычка. В обычном мороженом много сахара и жиров, которые при частом употреблении могут навредить здоровью.
Если хочется сладкого чаще, лучше выбирать ягодное мороженое, фруктовый лёд или щербет. Эти десерты содержат меньше калорий и не перегружают организм.
Домашние альтернативы — просто и полезно
Отличная замена — банановый смузи. Для его приготовления нужно заморозить банан, взбить его с ягодами и добавить немного сливок с жирностью до 10 %. А фруктовый лёд легко сделать из натурального сока — это вкусно и полезно.
Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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