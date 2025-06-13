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Эти запахи пугают комаров сильнее фумигатора — но вы точно о них не думали

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Здоровье

Биолог Е. Баранова подчёркивает: репелленты нужно наносить именно на одежду, а не на кожу. В противном случае их эффективность снижается, а риск кожного раздражения возрастает.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Как защититься от комаров: советы биолога

Для отпугивания насекомых подойдут эфирные масла и цитрусовые запахи. Один из простых способов — разрезанный лимон с бутонами гвоздики внутри. Такой натуральный "распылитель" создаёт ароматный шлейф, который не по вкусу комарам. Также они не переносят запах мяты и ботвы помидоров.

Что привлекает комаров

А вот цветочные ароматы, напротив, действуют на комаров как магнит. Поэтому женщины, использующие такие духи, чаще становятся их жертвами.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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