Эти запахи пугают комаров сильнее фумигатора — но вы точно о них не думали

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биолог Е. Баранова подчёркивает: репелленты нужно наносить именно на одежду, а не на кожу. В противном случае их эффективность снижается, а риск кожного раздражения возрастает.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Как защититься от комаров: советы биолога

Для отпугивания насекомых подойдут эфирные масла и цитрусовые запахи. Один из простых способов — разрезанный лимон с бутонами гвоздики внутри. Такой натуральный "распылитель" создаёт ароматный шлейф, который не по вкусу комарам. Также они не переносят запах мяты и ботвы помидоров.

Что привлекает комаров

А вот цветочные ароматы, напротив, действуют на комаров как магнит. Поэтому женщины, использующие такие духи, чаще становятся их жертвами.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

