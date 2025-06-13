Отдых, который не лечит, а разрушает — узнайте, есть ли он у вас

Американские учёные выяснили: если днём спать дольше получаса, это может увеличить риск преждевременной смерти. Особенно это касается сна в период между 12:00 и 13:00.
Опасность возрастает, если ночной сон нестабилен и нерегулярен. Даже при отсутствии вредных привычек и нормальном весе подобный режим может указывать на скрытые проблемы со здоровьем, отмечают исследователи.
Независимо от пола и возраста
Анализ данных более 90 тысяч человек показал: связь между дневным сном и риском смертности прослеживается независимо от пола, возраста или образа жизни. Учёные пока не определили точный механизм влияния, но подчеркивают значимость стабильного и качественного ночного сна.
Риск - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.
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