Отдых, который не лечит, а разрушает — узнайте, есть ли он у вас

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные выяснили: если днём спать дольше получаса, это может увеличить риск преждевременной смерти. Особенно это касается сна в период между 12:00 и 13:00.

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

Чем опасен дневной сон дольше 30 минут

Опасность возрастает, если ночной сон нестабилен и нерегулярен. Даже при отсутствии вредных привычек и нормальном весе подобный режим может указывать на скрытые проблемы со здоровьем, отмечают исследователи.

Независимо от пола и возраста

Анализ данных более 90 тысяч человек показал: связь между дневным сном и риском смертности прослеживается независимо от пола, возраста или образа жизни. Учёные пока не определили точный механизм влияния, но подчеркивают значимость стабильного и качественного ночного сна.

Уточнения

Риск - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.



