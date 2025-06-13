Похудение невозможно, пока эти привычки управляют вами

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Здоровье

Даже одна бессонная ночь способна нарушить выработку инсулина и гормона голода. В итоге возрастает риск переедания и сбоя в обмене веществ. Постоянный недосып — один из самых незаметных, но опасных факторов замедленного метаболизма.

Избыточный вес
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Избыточный вес

Пять привычек, которые замедляют метаболизм

Вечерние часы в социальных сетях вредят не только психике, но и биологии. Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона сна, нарушая циркадные ритмы и ухудшая качество ночного отдыха.

Алкоголь блокирует жиросжигание

Пока печень занята выведением алкоголя, она откладывает переработку жиров и сахаров. Это не только тормозит обмен веществ, но и увеличивает вероятность набора веса и метаболических нарушений.

Без белка метаболизм "засыпает"

Белок важен для поддержания мышечной массы и активности обменных процессов. Его нехватка в рационе ослабляет метаболизм, особенно при попытках сбросить вес или сохранить форму.

Мучное — балласт для организма

Избыток выпечки и других продуктов из рафинированной муки приводит к резким скачкам сахара в крови и не насыщает организм клетчаткой. Это не только мешает перевариванию пищи, но и тормозит обмен веществ в целом.

Уточнения

Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Дмитрий Тезнев
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