Ложь, которая становится образом жизни: что происходит с такими людьми

Мелкие недомолвки и преувеличения — обычное дело в повседневной жизни. Но есть те, для кого обман становится не эпизодом, а привычным поведением. Почему так происходит?
Постоянная ложь может быть не просто чертой характера, а признаком глубинных психических нарушений. Часто она связана с психопатией или нарциссическим расстройством личности. В некоторых случаях речь идёт о патологической лжи — когда человек обманывает даже без видимой выгоды.
Недостаток эмпатии и импульсивность
Одна из причин патологической лжи — неспособность к сопереживанию. Люди с дефицитом эмпатии не чувствуют последствий своих слов для других. Психолог Л. Блэр отмечает, что такие люди часто действуют импульсивно — им проще солгать, чем объяснить правду.
Не всегда из злого умысла
Важно помнить: не каждый лжец — злонамеренный. Иногда человек не может справиться с внутренними порывами, и ложь становится для него способом справляться с ситуацией.
Ложь - сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение.
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