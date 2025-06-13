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Ложь, которая становится образом жизни: что происходит с такими людьми

1:08
Здоровье

Мелкие недомолвки и преувеличения — обычное дело в повседневной жизни. Но есть те, для кого обман становится не эпизодом, а привычным поведением. Почему так происходит?

Мужчина улыбается
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина улыбается

Почему некоторые люди врут постоянно

Постоянная ложь может быть не просто чертой характера, а признаком глубинных психических нарушений. Часто она связана с психопатией или нарциссическим расстройством личности. В некоторых случаях речь идёт о патологической лжи — когда человек обманывает даже без видимой выгоды.

Недостаток эмпатии и импульсивность

Одна из причин патологической лжи — неспособность к сопереживанию. Люди с дефицитом эмпатии не чувствуют последствий своих слов для других. Психолог Л. Блэр отмечает, что такие люди часто действуют импульсивно — им проще солгать, чем объяснить правду.

Не всегда из злого умысла

Важно помнить: не каждый лжец — злонамеренный. Иногда человек не может справиться с внутренними порывами, и ложь становится для него способом справляться с ситуацией.

Уточнения

Ложь - сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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