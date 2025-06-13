Одна ошибка после встречи с медузой — и боль усиливается в разы

Тропические пляжи Австралии известны не только белым песком, но и опасными морскими обитателями. Здесь обитают смертельно опасные кубомедузы, миниатюрные ируканджи, а также португальский кораблик — все они могут нанести человеку серьёзный вред.
На многих пляжах установлены бутылки с уксусом — это не случайность. Уксус нейтрализует нематоцисты — ядовитые капсулы, расположенные на щупальцах медуз. При контакте с кубомедузой важно обработать кожу уксусом около 30 секунд и сразу вызвать скорую помощь — от этого может зависеть жизнь.
Но не при всех укусах
Если пострадавший столкнулся с португальским корабликом, уксус использовать нельзя — это только усилит боль. В этом случае следует аккуратно смыть остатки щупалец морской водой и погрузить поражённую область в горячую воду, чтобы уменьшить боль и воспаление.
Миф о моче и настоящая помощь
Применять мочу при ожогах от медуз категорически не стоит — это может лишь усугубить ситуацию. Правильные и своевременные действия помогут избежать серьёзных последствий и сохранить здоровье.
У́ксус - водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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