Факт, в который верили школьники и блогеры, оказался не тем, чем казался

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярное утверждение о том, что ДНК человека на 60 % совпадает с ДНК банана, звучит интригующе, но искажает суть. Это высказывание требует точности и научного контекста.

Фото: Sotheby’s by Maurizio Cattelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа "Комик"

Совпадает ли наша ДНК с ДНК банана

На самом деле, генетики установили, что примерно 60 % человеческих генов имеют аналоги у банана. Но это не означает, что 60 % всей ДНК одинаковы. Гены — это лишь около 2 % от общего объёма ДНК человека, и среди этих генов схожие есть далеко не все.

Сходства — не идентичность

Совпадения касаются не полных копий, а приблизительных биохимических аналогов. Белки, кодируемые этими генами, совпадают с банановыми в среднем лишь на 40 %. То есть гены могут выполнять похожие функции, но это не делает нас "на 60 % бананами".

Общая биология живого

Такие совпадения объясняются эволюционным прошлым: у всех живых организмов есть базовые молекулярные механизмы, появившиеся миллиарды лет назад. Они помогают клеткам выживать и продолжают работать как у людей, так и у растений.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

