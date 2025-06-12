Еда, от которой стареют не только кожа и сердце, но и характер

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание — это не просто вопрос фигуры. Оно влияет на настроение, выносливость, здоровье органов и даже продолжительность жизни. То, что ежедневно оказывается на тарелке, может либо поддерживать организм, либо медленно его разрушать.

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Как питание влияет на долголетие

Избыточное потребление соли приводит к проблемам с печенью, почками и костями, а также вызывает отёки. Сахар же провоцирует ожирение, атеросклероз и сбои в обмене веществ. Источники — фастфуд, полуфабрикаты, магазинные соусы, газировка и энергетики.

Алкоголь и его невидимый вред

Отказ от алкоголя — ещё один важный шаг к долгой жизни. Он разрушает не только печень, но и нервную, иммунную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Особенно опасен алкоголь для пожилых людей — он усиливает возрастные изменения и может негативно влиять на работу мозга.

Уточнения

Долголетие - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

