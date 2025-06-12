Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
От Босха до Вестсайдцев: как Уэлливер продолжает покорять криминальный жанр
Человек, который обошёл мир ради исцеления — удивительный путь через 195 стран
Картошка рекой: метод, дающий по 10 кг с метра
Банк России включил тормоза: как сдержат инфляцию и кто пострадает
5 приёмов, которые превращают старую тачку в почти новую
Слониха показала, что природа умнее людей: она спасла деревню, где техника сдалась
Как тренировки возвращают душевное равновесие — неожиданный способ
То, что обычно сливают в раковину, делает тесто идеальным: чем заменить яйца, чтобы сэкономить и удивить

Еда, от которой стареют не только кожа и сердце, но и характер

1:01
Здоровье

Правильное питание — это не просто вопрос фигуры. Оно влияет на настроение, выносливость, здоровье органов и даже продолжительность жизни. То, что ежедневно оказывается на тарелке, может либо поддерживать организм, либо медленно его разрушать.

картофель фри и рыба в кляре
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
картофель фри и рыба в кляре

Как питание влияет на долголетие

Избыточное потребление соли приводит к проблемам с печенью, почками и костями, а также вызывает отёки. Сахар же провоцирует ожирение, атеросклероз и сбои в обмене веществ. Источники — фастфуд, полуфабрикаты, магазинные соусы, газировка и энергетики.

Алкоголь и его невидимый вред

Отказ от алкоголя — ещё один важный шаг к долгой жизни. Он разрушает не только печень, но и нервную, иммунную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Особенно опасен алкоголь для пожилых людей — он усиливает возрастные изменения и может негативно влиять на работу мозга.

Уточнения

Долголетие - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Сейчас читают
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
От Босха до Вестсайдцев: как Уэлливер продолжает покорять криминальный жанр
Человек, который обошёл мир ради исцеления — удивительный путь через 195 стран
Картошка рекой: метод, дающий по 10 кг с метра
Банк России включил тормоза: как сдержат инфляцию и кто пострадает
Еда, от которой стареют не только кожа и сердце, но и характер
5 приёмов, которые превращают старую тачку в почти новую
Слониха показала, что природа умнее людей: она спасла деревню, где техника сдалась
Как тренировки возвращают душевное равновесие — неожиданный способ
То, что обычно сливают в раковину, делает тесто идеальным: чем заменить яйца, чтобы сэкономить и удивить
Секрет новой инфраструктуры в регионах: где начинается преображение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.