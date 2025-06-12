Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работаем без выходных: россиянам рассказали о новой шестидневной рабочей неделе
Вин Дизель снова за рулём: секреты финальной части Форсаж 11
Лицо устало, а отпуск ещё не скоро: макияж, который спасает самооценку
Мутные фары — не повод бежать в сервис: неожиданное применение лука на дороге
Поворотный момент жизни наступает незаметно — и он не про кризис среднего возраста
Неожиданный лидер: какая страна стала самой желанной для российских путешественников
Почки молчат, пока не станет поздно: 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Это удобрение работает медленно, но точно: гортензии покрываются цветами, как в Голливуде
Стая на двух лапах вошла в города: пингвины захватывают всё, что оставили люди

Минус 5 привычек — плюс 7 лет жизни: взрослые в шоке от простых изменений

1:03
Здоровье

Финские исследователи доказали: пересмотр образа жизни после 40 лет может подарить дополнительные годы. Умеренное и устойчивое снижение веса — не просто шаг к хорошему самочувствию, а реальный способ продлить жизнь.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Перемены после 40 — шаг к долголетию

Если в зрелом возрасте отдать предпочтение овсянке вместо фастфуда и подняться по лестнице вместо поездки в лифте — организм скажет "спасибо". Это вовсе не поздно, а, наоборот, самое время: средний возраст — отличная точка для изменений.

Опасные привычки в зрелом возрасте

Учёные наблюдали за добровольцами в течение длительного времени и пришли к выводу: отказ от вредных привычек в 36-46 лет, таких как курение, злоупотребление алкоголем и сидячий образ жизни, напрямую влияет не только на физическое здоровье, но и на настроение. Эти привычки повышают риски метаболических нарушений и подрывают психологическое благополучие.

 

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Сейчас читают
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Новости спорта
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды Аудио 
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Авто
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Мутные фары — не повод бежать в сервис: неожиданное применение лука на дороге
Поворотный момент жизни наступает незаметно — и он не про кризис среднего возраста
Неожиданный лидер: какая страна стала самой желанной для российских путешественников
Почки молчат, пока не станет поздно: 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Это удобрение работает медленно, но точно: гортензии покрываются цветами, как в Голливуде
Стая на двух лапах вошла в города: пингвины захватывают всё, что оставили люди
Идеальная формула продуктивности: вот как нужно работать, чтобы давать наилучший результат
Не тратьте лишнего: этот материал на полу заменит дорогие аналоги
Звуки животных скрывают древний ритм — выяснилось, как он влияет на общение
Невидимая угроза на пляже: 70% туристов заболевают в первые 3 дня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.