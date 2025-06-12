Минус 5 привычек — плюс 7 лет жизни: взрослые в шоке от простых изменений

Финские исследователи доказали: пересмотр образа жизни после 40 лет может подарить дополнительные годы. Умеренное и устойчивое снижение веса — не просто шаг к хорошему самочувствию, а реальный способ продлить жизнь.
Если в зрелом возрасте отдать предпочтение овсянке вместо фастфуда и подняться по лестнице вместо поездки в лифте — организм скажет "спасибо". Это вовсе не поздно, а, наоборот, самое время: средний возраст — отличная точка для изменений.
Опасные привычки в зрелом возрасте
Учёные наблюдали за добровольцами в течение длительного времени и пришли к выводу: отказ от вредных привычек в 36-46 лет, таких как курение, злоупотребление алкоголем и сидячий образ жизни, напрямую влияет не только на физическое здоровье, но и на настроение. Эти привычки повышают риски метаболических нарушений и подрывают психологическое благополучие.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.