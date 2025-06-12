Минус 5 привычек — плюс 7 лет жизни: взрослые в шоке от простых изменений

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Финские исследователи доказали: пересмотр образа жизни после 40 лет может подарить дополнительные годы. Умеренное и устойчивое снижение веса — не просто шаг к хорошему самочувствию, а реальный способ продлить жизнь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Перемены после 40 — шаг к долголетию

Если в зрелом возрасте отдать предпочтение овсянке вместо фастфуда и подняться по лестнице вместо поездки в лифте — организм скажет "спасибо". Это вовсе не поздно, а, наоборот, самое время: средний возраст — отличная точка для изменений.

Опасные привычки в зрелом возрасте

Учёные наблюдали за добровольцами в течение длительного времени и пришли к выводу: отказ от вредных привычек в 36-46 лет, таких как курение, злоупотребление алкоголем и сидячий образ жизни, напрямую влияет не только на физическое здоровье, но и на настроение. Эти привычки повышают риски метаболических нарушений и подрывают психологическое благополучие.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

