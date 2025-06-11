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Дело не только в SPF: дерматолог рассказал, что действительно важно при выборе солнцезащитного крема

2:49
Здоровье

Если летом мы не будем осторожны, можем получить раздражающие солнечные ожоги. Но не волнуйтесь: соблюдая некоторые основные меры предосторожности, вы можете наслаждаться солнцем, не подвергая свою кожу риску.

Солнцезащитный крем
Фото: commons.wikimedia.org by National Cancer Institute, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнцезащитный крем

Недавно доктор Лиза О. Акинтило рассказала о шагах, которые следует предпринять, чтобы должным образом защитить себя, и о том, что следует учитывать при выборе хорошего солнцезащитного крема.

Не всегда необходимо полностью менять уход за кожей летом. В теплые месяцы лучше выбирать более легкие увлажняющие средства, такие как нежные лосьоны или кремы, которые увлажняют, не создавая ощущения тяжести.

Солнцезащитный крем становится нашим лучшим союзником летом, поскольку он защищает нас от двух типов ультрафиолетового излучения. Излучение UVA вызывает долгосрочные повреждения, такие как старение кожи, темные пятна и аномальные наросты. С другой стороны, излучение UVB в первую очередь ответственно за солнечные ожоги, а также способствует развитию рака кожи.

Специалист указывает, что для повседневного использования обычно достаточно SPF 30; однако, если вы собираетесь проводить много времени на открытом воздухе или в очень солнечных местах, например на пляже, лучше использовать SPF 50.

Также не забывайте, что солнцезащитный крем следует наносить каждый день, даже если облачно или идет дождь.

Что касается того, какой тип солнцезащитного крема использовать, доктор Акинтило отмечает, что многие спрашивают ее, рекомендует ли она химический или минеральный солнцезащитный крем.

Главное отличие в том, как они защищают кожу: химические поглощают УФ-излучение и преобразуют его в тепло, а минеральные блокируют и отражают его.

Минеральные реже вызывают раздражение или высыпания, а вот химические, как правило, имеют более приятную текстуру. Если вы выбираете солнцезащитный крем на химической основе, ищите тот, который содержит авобензон и оксибензон, два ингредиента, которые обеспечивают эффективную защиту.

Также помните, что все типы кожи, независимо от тона, нуждаются в защите от солнца. Если вы делали инъекции ботокса или филлеров, вы все равно можете подвергать себя воздействию солнца, но не забывайте наносить солнцезащитный крем.

Если вы проходили лазерную или световую терапию, будьте еще осторожнее: носите широкополые шляпы, ходите в тени и наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — «кожа» и λόγος — «учение») — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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