Они выглядят свежими, но внутри неприятность: как разрезанные арбузы могут подставить

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2:47
Здоровье

Многие выбирают разрезанные пополам дыни, арбузы и тыквы в супермаркетах — кажется, что это удобно и экономично. Однако, как предупреждает нутрициолог Дуна Николау в своём видео в TikTok, такая покупка может обернуться проблемами со здоровьем. Причина — неправильное хранение и нарушение санитарных норм при нарезке.

Девушка ест арбуз
Фото: freepik.com by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ест арбуз

Когда фрукт разрезан, он теряет свою естественную защиту — кожуру. Мякоть оказывается открыта для воздуха, что ускоряет процессы окисления, лишает её части витаминов и делает уязвимой перед микробами.

"Пошла в супермаркет и увидела: дыни пополам, арбузы пополам. Многие не видят в этом ничего странного, но выбирают половинку, потому что целая им не нужна. И зря", — подчёркивает Николау.

Что говорят специалисты и регуляторы

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов (AESA) уточняет: разрезанные фрукты можно хранить при температуре до 25 °C не дольше трёх часов, и только если место хорошо проветривается и защищено от солнца. Однако даже этого времени может хватить для размножения патогенов, особенно если продукт был неправильно обработан.

"Арбуз и дыня имеют плотную кожуру, ведь растут на земле. Стоит разрезать — и микробы начинают размножаться. А санитарные условия при нарезке в магазинах, увы, не всегда соблюдаются", — говорит Николау.

Почему нельзя покупать разрезанные фрукты и овощи

Вот основные причины:

  • Открытая мякоть быстро загрязняется — особенно при хранении без упаковки.

  • Теряется часть витаминов и антиоксидантов уже в первые часы после разрезания.

  • Нет гарантий соблюдения гигиены при нарезке и транспортировке.

  • Температурный режим часто нарушается - фрукты могут стоять на полке без охлаждения гораздо дольше допустимого.

Николау советует покупать только целые плоды и нарезать их дома, чистыми руками и инструментами, сразу перед употреблением.

Три интересных факта о фруктах и безопасности:

  1. Арбузы и дыни входят в топ по числу отравлений сальмонеллой в США, когда продаются уже разрезанными.

  2. Кожура — естественный барьер, защищающий фрукт от бактерий из почвы и воздуха.

  3. Витамин C может снизиться в два раза всего за сутки после того, как фрукт разрезали.

Как снизить риски:

  • Покупайте цельные фрукты и овощи.

  • Нарезайте непосредственно перед употреблением.

  • Храните в холодильнике, в герметичной упаковке.

  • Всегда мойте кожуру, даже если не собираетесь её есть.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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