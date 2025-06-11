Они выглядят свежими, но внутри неприятность: как разрезанные арбузы могут подставить

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие выбирают разрезанные пополам дыни, арбузы и тыквы в супермаркетах — кажется, что это удобно и экономично. Однако, как предупреждает нутрициолог Дуна Николау в своём видео в TikTok, такая покупка может обернуться проблемами со здоровьем. Причина — неправильное хранение и нарушение санитарных норм при нарезке.

Фото: freepik.com by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка ест арбуз

Когда фрукт разрезан, он теряет свою естественную защиту — кожуру. Мякоть оказывается открыта для воздуха, что ускоряет процессы окисления, лишает её части витаминов и делает уязвимой перед микробами.

"Пошла в супермаркет и увидела: дыни пополам, арбузы пополам. Многие не видят в этом ничего странного, но выбирают половинку, потому что целая им не нужна. И зря", — подчёркивает Николау.

Что говорят специалисты и регуляторы

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов (AESA) уточняет: разрезанные фрукты можно хранить при температуре до 25 °C не дольше трёх часов, и только если место хорошо проветривается и защищено от солнца. Однако даже этого времени может хватить для размножения патогенов, особенно если продукт был неправильно обработан.

"Арбуз и дыня имеют плотную кожуру, ведь растут на земле. Стоит разрезать — и микробы начинают размножаться. А санитарные условия при нарезке в магазинах, увы, не всегда соблюдаются", — говорит Николау.

Почему нельзя покупать разрезанные фрукты и овощи

Вот основные причины:

Открытая мякоть быстро загрязняется — особенно при хранении без упаковки.

Теряется часть витаминов и антиоксидантов уже в первые часы после разрезания.

Нет гарантий соблюдения гигиены при нарезке и транспортировке.

Температурный режим часто нарушается - фрукты могут стоять на полке без охлаждения гораздо дольше допустимого.

Николау советует покупать только целые плоды и нарезать их дома, чистыми руками и инструментами, сразу перед употреблением.

Три интересных факта о фруктах и безопасности:

Арбузы и дыни входят в топ по числу отравлений сальмонеллой в США, когда продаются уже разрезанными. Кожура — естественный барьер, защищающий фрукт от бактерий из почвы и воздуха. Витамин C может снизиться в два раза всего за сутки после того, как фрукт разрезали.

Как снизить риски:

Покупайте цельные фрукты и овощи.

Нарезайте непосредственно перед употреблением.

Храните в холодильнике, в герметичной упаковке.

Всегда мойте кожуру, даже если не собираетесь её есть.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

