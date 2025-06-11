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Пить по жажде — как тушить то, что уже сгорело: вы пьёте воду неправильно

3:29
Здоровье

Вы пьёте воду, но всё равно чувствуете себя уставшими, постоянно тянет на сладкое и вес не уходит? Возможно, причина не в диете или отсутствии спорта, а в неправильной гидратации. Ошибки в водном режиме — частое явление, которое влияет на обмен веществ, уровень энергии и даже работу мозга.

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

Что вы узнаете:

  • Почему одни пьют "много воды", но всё равно страдают от обезвоживания

  • Как вода (или её отсутствие) влияет на вес

  • И можно ли вообще переусердствовать с питьём

1. Вы пьёте только когда чувствуете жажду

Жажда — это уже сигнал тревоги. Когда она появляется, организм уже в состоянии лёгкой обезвоженности. Идеальный подход — пить регулярно в течение дня, небольшими порциями, даже если не хочется.

2. Недостаточное количество воды в сутки

Минимум — 30-40 мл воды на каждый килограмм веса. При весе 70 кг это около 2,1-2,8 литра. При нехватке жидкости замедляется метаболизм, ухудшается концентрация, появляются головные боли и усталость.

3. Сладкие напитки вместо воды

Газировка, соки, энергетики — источник скрытого сахара. Они не утоляют жажду, но повышают уровень глюкозы в крови и вызывают резкие скачки энергии. Это не только вредит фигуре, но и провоцирует обезвоживание.

4. Вы выпиваете всё за раз

Многие "вспоминают" о воде вечером и пытаются наверстать. Но организм не может эффективно усвоить сразу большой объём жидкости. Избыток просто выводится и нагружает почки, а ночью вы просыпаетесь из-за походов в туалет.

5. Игнорируете активность и погоду

Физическая нагрузка и жара требуют дополнительного питья. С потом теряются не только жидкости, но и электролиты. Без восполнения вы почувствуете слабость, головокружение и медленное восстановление.

6. Надеетесь только на чай и кофе

Хотя они содержат воду, кофе и чёрный чай обладают мочегонным эффектом. Один-два стакана — не проблема, но если вы заменяете ими всю воду в рационе — это путь к обезвоживанию. Советуем после каждого кофе пить стакан обычной воды.

7. Думаете, что больше — значит лучше

Слишком много воды — тоже вред. Это нарушает электролитный баланс, перегружает почки, а в крайних случаях может вызвать водную интоксикацию. Сигнал — прозрачная, как вода, моча. Она должна быть светлой, но не бесцветной.

Как найти золотую середину

  • Слушайте своё тело: головная боль, тяга к сладкому, усталость — возможные сигналы обезвоживания.

  • Следите за мочой: она должна быть светло-жёлтого цвета.

  • Старайтесь пить чистую воду регулярно, особенно в жару или при физической нагрузке.

3 интересных факта:

  • Обезвоживание всего на 2% снижает когнитивные функции и внимание.

  • Голод и жажда активируют одни и те же участки мозга — иногда мы едим, когда на самом деле хотим пить.

  • Переизбыток воды может снизить уровень натрия и вызвать гипонатриемию — потенциально опасное состояние.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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