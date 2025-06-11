Демографа позабавила идея депутата об отключении интернета парам: он не виноват в демографических проблемах

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Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести запрет на использование интернета с 23:00 до 02:00, чтобы россияне могли больше времени уделять общению и задуматься о рождении детей. По его мнению, интернет стал новой формой зависимости, которая негативно влияет на семейные ценности и угрожает демографической безопасности страны.

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Однако Юрий Крупнов, эксперт в области демографии, миграции и регионального развития, сообщил в беседе с Pravda.Ru, что предложение депутата не имеет отношения к реальной демографической ситуации.

Он утверждает, что проблема не в интернете, а в низком уровне культуры и ответственности людей. Крупнов также отмечает, что подобные инициативы часто появляются в преддверии выборов в Государственную думу, когда политики пытаются привлечь к себе внимание с помощью необычных идей.

"Мне кажется, здесь перепутаны рубрики. Рубрика должна идти не "Демография", а "Депутаты фантазируют". Надо такую новую рубрику ввести, потому что, как из рога изобилия, льются самые странные инициативы, и в основном от депутатов, что, мне кажется, говорит о том, что скоро совсем, уже через год практически, будут выборы в Госдуму. И наверное, все собираются идти туда, и поэтому каждый вынужден что-то придумывать такое. Поэтому тут комментарии нужны либо юмориста профессионального, либо психиатра. А к демографии, естественно, никакого отношения нет", — сказал Крупнов.

Эксперт подчёркивает, что интернет — это всего лишь инструмент, и его влияние на общение в семье зависит от самих людей.

"Интернет ни в чем не виноват. Интернет — это бездушная система. Если хочется громить интернет, как луддиты громили машины паровые, то также можно выходить, чтобы было интереснее и занятнее, к газетным киоскам и громить газеты или выкидывать с балконов телевизоры. То есть это все развлечения того же порядка", — отметил Крупнов.

Он считает, что проблема заключается в том, что многие люди не умеют правильно использовать современные технологии и не готовы уделять достаточно времени общению с близкими. Вместо того чтобы винить интернет, необходимо работать над повышением уровня культуры и образования в обществе.

"В этом типичная опять система — перекидывать ответственность конкретных людей с дико низкого культурного уровня в стране, который мы сегодня получили, на интернет и другие бездушные, несчастные вещи", — добавил эксперт.

Уточнения

Демогра́фия (др.-греч. δῆμος — народ, др.-греч. γράφω — пишу) — наука о закономерностях численного развития населения.

