Больше никакого храпа: неожиданные союзники вашего сна

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп — это не только испытание для спящего рядом, но и тревожный сигнал организма. Он может указывать на слабость мышц гортани, отёчность носоглотки или воспаление, которое с возрастом только усиливается.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с подушкой зевает

К счастью, питание способно повлиять на ситуацию. Некоторые продукты мягко снимают отёки, расслабляют мышцы и делают дыхание свободнее. Включив их в вечерний рацион, можно уменьшить вибрацию мягких тканей и вернуть себе спокойный сон.

Миндальное молоко: альтернатива без слизи

Обычное молоко нередко усиливает выработку слизи и провоцирует храп. Миндальное — наоборот: не вызывает отёков, содержит магний, расслабляет мышцы и улучшает проходимость дыхательных путей. Пейте его тёплым перед сном или добавляйте в кашу.

Лосось: вкусный антивоспалительный ужин

Жирная рыба — источник омега-3, которые снижают воспаление в тканях носоглотки. Это помогает уменьшить отёк и облегчить дыхание. Запекайте лосося или скумбрию на ужин хотя бы 2-3 раза в неделю.

Лук: простой салат, заметный эффект

Сырой репчатый лук содержит флавоноиды — природные противовоспалительные вещества. Они помогают открыть носовые ходы и улучшить циркуляцию воздуха. Просто добавляйте лук в вечерний салат.

Ананас: сладкое средство от отёков

Бромелайн, содержащийся в свежем ананасе, известен противоотечными свойствами. Пара ломтиков за час до сна уменьшат отёк горла и носоглотки — и это ещё и вкусно.

Оливковое масло: смазка для гортани

Extra Virgin содержит олеокантал — природный "успокоитель" для слизистой. Он уменьшает сухость и раздражение, смягчает ткани. Заправляйте салаты или пейте ложку масла перед сном.

Имбирный чай с мёдом: мягкое вечернее средство

Имбирь борется с воспалением, мёд — с раздражением. А тёплый напиток помогает слизистым восстановиться. Пейте за 1-2 часа до сна.

Чёрный чай — но не на ночь

Днём он тонизирует мышцы гортани, а танины уменьшают слизь. Но не позже 16:00: кофеин может ухудшить засыпание.

И помните: алкоголь, жирная пища и тяжёлый ужин на ночь только усугубят проблему. Хотите тишины — сделайте ставку на лёгкий ужин, нужные продукты и правильную позу для сна.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

