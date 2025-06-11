Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виталий Гогунский и его скандальные высказывания: отец актёра сделал неожиданное признание
Пахнет как мясо, тает как масло: австралийский пирог, который можно испечь за вечер
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
За ленью прячется интеллект: как пробудить гения в вашей кошке
Рейс, который превратился в пытку: пассажиры Condor провели сутки в воздухе
Арктика на паузе: геологоразведку начнут позже, чем ожидалось
Космические строительные блоки: как они попали на нашу планету
Профилактика мучнистой росы: как уберечь крыжовник от гибели этим летом

Больше никакого храпа: неожиданные союзники вашего сна

2:36
Здоровье

Храп — это не только испытание для спящего рядом, но и тревожный сигнал организма. Он может указывать на слабость мышц гортани, отёчность носоглотки или воспаление, которое с возрастом только усиливается.

Девушка с подушкой зевает
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подушкой зевает

К счастью, питание способно повлиять на ситуацию. Некоторые продукты мягко снимают отёки, расслабляют мышцы и делают дыхание свободнее. Включив их в вечерний рацион, можно уменьшить вибрацию мягких тканей и вернуть себе спокойный сон.

Миндальное молоко: альтернатива без слизи

Обычное молоко нередко усиливает выработку слизи и провоцирует храп. Миндальное — наоборот: не вызывает отёков, содержит магний, расслабляет мышцы и улучшает проходимость дыхательных путей. Пейте его тёплым перед сном или добавляйте в кашу.

Лосось: вкусный антивоспалительный ужин

Жирная рыба — источник омега-3, которые снижают воспаление в тканях носоглотки. Это помогает уменьшить отёк и облегчить дыхание. Запекайте лосося или скумбрию на ужин хотя бы 2-3 раза в неделю.

Лук: простой салат, заметный эффект

Сырой репчатый лук содержит флавоноиды — природные противовоспалительные вещества. Они помогают открыть носовые ходы и улучшить циркуляцию воздуха. Просто добавляйте лук в вечерний салат.

Ананас: сладкое средство от отёков

Бромелайн, содержащийся в свежем ананасе, известен противоотечными свойствами. Пара ломтиков за час до сна уменьшат отёк горла и носоглотки — и это ещё и вкусно.

Оливковое масло: смазка для гортани

Extra Virgin содержит олеокантал — природный "успокоитель" для слизистой. Он уменьшает сухость и раздражение, смягчает ткани. Заправляйте салаты или пейте ложку масла перед сном.

Имбирный чай с мёдом: мягкое вечернее средство

Имбирь борется с воспалением, мёд — с раздражением. А тёплый напиток помогает слизистым восстановиться. Пейте за 1-2 часа до сна.

Чёрный чай — но не на ночь

Днём он тонизирует мышцы гортани, а танины уменьшают слизь. Но не позже 16:00: кофеин может ухудшить засыпание.

И помните: алкоголь, жирная пища и тяжёлый ужин на ночь только усугубят проблему. Хотите тишины — сделайте ставку на лёгкий ужин, нужные продукты и правильную позу для сна.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Больше никакого храпа: неожиданные союзники вашего сна
За ленью прячется интеллект: как пробудить гения в вашей кошке
Рейс, который превратился в пытку: пассажиры Condor провели сутки в воздухе
Арктика на паузе: геологоразведку начнут позже, чем ожидалось
Космические строительные блоки: как они попали на нашу планету
Профилактика мучнистой росы: как уберечь крыжовник от гибели этим летом
Никогда ранее не показанный мультфильм о Губке Бобе выходит в кинотеатрах
Эти домашние приборы съедают больше электричества, чем вы думаете — узнайте, как сэкономить
Летний маникюр 2025: тренды, мимо которых не пройти
Неужели конкуренция на нуле? Ковтун о слабых соперниках для сборной России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.