Вкусная традиция или средство от простуды: зачем в чай добавляют молоко

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот напиток — не просто уютный ритуал для дождливого вечера. Во многих странах чай с молоком давно стал частью культуры и даже имеет лечебное назначение. В одних уголках планеты его дополняют специями, в других — маслом и солью. Но у всех цель одна: сделать напиток вкуснее, насыщеннее и полезнее.

Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License чай и кофе

Великобритания: классика жанра

Британцы не просто пьют чай с молоком, они спорят, что наливать первым — молоко или чай. В старой школе сначала льют молоко — чтобы избежать растрескивания фарфора и смягчить вкус напитка.

Индия: специи решают всё

Здесь чай превращают в настоящее лекарство. Масала-чай — это заварка, молоко и смесь специй. Чаще всего добавляют имбирь, кардамон, корицу, чёрный перец и гвоздику. Такой чай бодрит, согревает и помогает при простуде.

Монголия: чай как еда

В Монголии чай с молоком — это уже почти суп. В напиток добавляют соль, иногда сливочное масло и даже муку. Он питательный, сытный и отлично подходит для холодного климата.

Гонконг: сгущёнка вместо молока

Здесь чай с молоком превращается в настоящий десерт. Вместо обычного молока используют сгущёнку, а сладости добавляют ещё больше — щедрой порцией сахара.

Япония: мед вместо сахара

Японцы тоже неравнодушны к сладкому чаю с молоком. Но сахар часто заменяют мёдом. Напиток может быть как горячим, так и холодным — в зависимости от сезона.

Такой чай пьют, чтобы согреться, утолить голод, почувствовать вкус детства или просто расслабиться. Вариантов — масса, и каждый отражает характер народа.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



