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Вкусная традиция или средство от простуды: зачем в чай добавляют молоко

1:52
Здоровье

Этот напиток — не просто уютный ритуал для дождливого вечера. Во многих странах чай с молоком давно стал частью культуры и даже имеет лечебное назначение. В одних уголках планеты его дополняют специями, в других — маслом и солью. Но у всех цель одна: сделать напиток вкуснее, насыщеннее и полезнее.

чай и кофе
Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License
чай и кофе

Великобритания: классика жанра

Британцы не просто пьют чай с молоком, они спорят, что наливать первым — молоко или чай. В старой школе сначала льют молоко — чтобы избежать растрескивания фарфора и смягчить вкус напитка.

Индия: специи решают всё

Здесь чай превращают в настоящее лекарство. Масала-чай — это заварка, молоко и смесь специй. Чаще всего добавляют имбирь, кардамон, корицу, чёрный перец и гвоздику. Такой чай бодрит, согревает и помогает при простуде.

Монголия: чай как еда

В Монголии чай с молоком — это уже почти суп. В напиток добавляют соль, иногда сливочное масло и даже муку. Он питательный, сытный и отлично подходит для холодного климата.

Гонконг: сгущёнка вместо молока

Здесь чай с молоком превращается в настоящий десерт. Вместо обычного молока используют сгущёнку, а сладости добавляют ещё больше — щедрой порцией сахара.

Япония: мед вместо сахара

Японцы тоже неравнодушны к сладкому чаю с молоком. Но сахар часто заменяют мёдом. Напиток может быть как горячим, так и холодным — в зависимости от сезона.

Такой чай пьют, чтобы согреться, утолить голод, почувствовать вкус детства или просто расслабиться. Вариантов — масса, и каждый отражает характер народа.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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