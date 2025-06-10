Магнитно-резонансная томография (МРТ): что она проверяет

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магнитно-резонансная томография — это современный метод медицинской диагностики, который позволяет получить подробные изображения внутренних структур организма без вредного излучения.

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Благодаря высокой точности и информативности, МРТ широко применяется для выявления различных заболеваний.

Что проверяют с помощью МРТ:

Головной мозг и позвоночник: опухоли, инсульты, воспаления, грыжи дисков, множественный склероз.

Суставы и кости: повреждения, воспалительные процессы, артриты, опухоли.

Внутренние органы: печень, почки, сердце, лёгкие — для оценки состояния тканей и выявления патологий.

Сосуды: состояние артерий и вен, аневризмы, тромбозы.

МРТ — это безопасный и точный метод, который помогает врачам поставить диагноз и назначить эффективное лечение, исследуя широкий спектр заболеваний и нарушений в организме.