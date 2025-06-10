Магнитно-резонансная томография (МРТ): что она проверяет

Магнитно-резонансная томография — это современный метод медицинской диагностики, который позволяет получить подробные изображения внутренних структур организма без вредного излучения.
Благодаря высокой точности и информативности, МРТ широко применяется для выявления различных заболеваний.
Что проверяют с помощью МРТ:
МРТ — это безопасный и точный метод, который помогает врачам поставить диагноз и назначить эффективное лечение, исследуя широкий спектр заболеваний и нарушений в организме.
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