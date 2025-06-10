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Медленно, но верно: продукты, которые очищают сосуды без таблеток

2:09
Здоровье

Холестерин, сужение артерий, давление — всё это приходит незаметно.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чеснок

Но так же незаметно можно и защититься, если регулярно включать в рацион продукты, естественно очищающие сосуды и поддерживающие их гибкость. Без таблеток и побочных эффектов.

1. Чеснок

Настоящий природный "статин". Содержит аллицин, который снижает уровень плохого холестерина и разжижает кровь. Эффект наступает не сразу, но при регулярном употреблении — устойчивый.

Лучше есть в сыром виде, но если тяжело — можно мелко рубить и добавлять в тёплые блюда (не горячие!).

2. Свёкла

Содержит нитраты, расширяющие сосуды и улучшающие кровоток. Свёкла также нормализует давление и помогает печени в очищении крови.

Самый полезный способ — свекольный сок с морковью. Или запечённая свёкла без соли.

3. Авокадо

Богат мононенасыщенными жирами, которые помогают вывести излишки холестерина и снижают риск атеросклероза. Кроме того, источник витаминов Е и К.

Половинка авокадо в день уже даёт эффект. Главное — не есть с майонезом.

4. Ягоды (черника, клюква, смородина)

Мощные антиоксиданты, защищающие сосуды от старения и воспалений. Флавоноиды в составе укрепляют стенки капилляров и предотвращают образование бляшек.

Подходят и свежие, и замороженные — свойства сохраняются.

5. Оливковое масло (нерафинированное)

Источник полезных жиров и витамина Е. Регулярное употребление снижает уровень триглицеридов и "плохого" холестерина в крови.

Лучшая доза — 1 столовая ложка натощак или в салат. Главное — без термической обработки.

Эффект от этих продуктов не мгновенный, но накопительный. Это как чистить сосуды "по чуть-чуть", каждый день. И это работает — особенно, если начать до того, как появятся таблетки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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