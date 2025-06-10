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Осанка, гормоны и кислород: незаметная ловушка, которая бьёт по психике

1:55
Здоровье

Осанка — это не просто про осанку. Когда она нарушена, меняется всё: от дыхания до химии мозга. И в какой-то момент за физическим дискомфортом может прийти то, что называют депрессией - не потому что "что-то случилось", а потому что тело сигналит о сбое.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Как стопы "опрокидывают" мозг

Проблема может начаться с самого низа — со стоп. Если они работают неправильно, нагрузка распределяется неравномерно: страдают колени, тазобедренные, голеностопы. Позвоночник адаптируется, осанка меняется. Возникают хронические боли, особенно в спине и шее.

Это не просто неприятно — это запускает цепочку реакций. По словам остеопата Владимира Фролова, в теле появляется постоянный очаг боли, из-за которого страдает обмен веществ в центральной нервной системе. А это, в свою очередь, мешает выработке серотонина — того самого гормона, без которого настроение "падает", как сообщает Москва 24.

Меньше воздуха — меньше радости

Нарушенная осанка ухудшает работу дыхательной системы: лёгкие раскрываются хуже, газообмен падает, в организме накапливается дефицит кислорода. Особенно страдает кора головного мозга — самая чувствительная к таким изменениям часть. Результат: ухудшение эмоционального фона, быстрая утомляемость, тревожность, расстройства настроения.

Ходить босиком — не просто модный тренд

Выход есть. Один из способов профилактики — оздоровление стоп. Спортивный врач Валерий Васильев отмечает: ходьба босиком активирует точки на подошве, улучшает осанку и влияет на общее состояние. Иногда даже прогулка по траве босиком — это не прихоть, а реальный вклад в стабильное настроение.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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