Обезвоживание атакует: как распознать первые признаки и не допустить катастрофы

Обезвоживание происходит, когда организм теряет больше жидкости, чем получает, что может привести к сбоям в его работе. В жаркую погоду, когда потоотделение усиливается, особенно важно следить за уровнем гидратации. Врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова из "СМ-Клинике" поделилась рекомендациями по выявлению обезвоживания и выбору напитков в жару.
Среди основных симптомов обезвоживания Сеидова выделила:
Врач советует пить воду небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать оптимальный уровень жидкости. Изотонические напитки и регидратационные растворы помогут восполнить потерянные электролиты и минералы.
"При этом кокосовая вода — натуральный источник электролитов. Также помогают восполнить жидкость бульоны или супы", — добавила врач.
Для профилактики обезвоживания Сеидова рекомендует пить регулярно, даже когда жажда не ощущается. Следует избегать напитков с кофеином и алкоголем, так как они усиливают потерю жидкости. Важно носить легкую, светлую одежду и избегать пребывания на солнце в самые жаркие дневные часы, напоминает Газета.Ru.
Если симптомы обезвоживания усиливаются, появляются слабость, головокружение или спутанность сознания, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях может потребоваться внутривенная регидратация для быстрого восстановления водного баланса. Своевременное восполнение жидкости помогает избежать осложнений и сохранить здоровье.
Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
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