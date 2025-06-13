Обезвоживание атакует: как распознать первые признаки и не допустить катастрофы

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обезвоживание происходит, когда организм теряет больше жидкости, чем получает, что может привести к сбоям в его работе. В жаркую погоду, когда потоотделение усиливается, особенно важно следить за уровнем гидратации. Врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова из "СМ-Клинике" поделилась рекомендациями по выявлению обезвоживания и выбору напитков в жару.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

Среди основных симптомов обезвоживания Сеидова выделила:

Жажду;

Сухость во рту и слизистых;

Темную и концентрированную мочу;

Уменьшение объема мочеиспускания;

Головную боль и слабость;

Усталость;

Головокружение или апатию;

Мышечные судороги.

В тяжелых случаях могут возникнуть спутанность сознания, снижение артериального давления и потеря сознания.

Врач советует пить воду небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать оптимальный уровень жидкости. Изотонические напитки и регидратационные растворы помогут восполнить потерянные электролиты и минералы.

"При этом кокосовая вода — натуральный источник электролитов. Также помогают восполнить жидкость бульоны или супы", — добавила врач.

Для профилактики обезвоживания Сеидова рекомендует пить регулярно, даже когда жажда не ощущается. Следует избегать напитков с кофеином и алкоголем, так как они усиливают потерю жидкости. Важно носить легкую, светлую одежду и избегать пребывания на солнце в самые жаркие дневные часы, напоминает Газета.Ru.

Если симптомы обезвоживания усиливаются, появляются слабость, головокружение или спутанность сознания, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях может потребоваться внутривенная регидратация для быстрого восстановления водного баланса. Своевременное восполнение жидкости помогает избежать осложнений и сохранить здоровье.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

