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Обезвоживание атакует: как распознать первые признаки и не допустить катастрофы

2:00
Здоровье

Обезвоживание происходит, когда организм теряет больше жидкости, чем получает, что может привести к сбоям в его работе. В жаркую погоду, когда потоотделение усиливается, особенно важно следить за уровнем гидратации. Врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова из "СМ-Клинике" поделилась рекомендациями по выявлению обезвоживания и выбору напитков в жару.

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

Среди основных симптомов обезвоживания Сеидова выделила:

  • Жажду;
  • Сухость во рту и слизистых;
  • Темную и концентрированную мочу;
  • Уменьшение объема мочеиспускания;
  • Головную боль и слабость;
  • Усталость;
  • Головокружение или апатию;
  • Мышечные судороги.
  • В тяжелых случаях могут возникнуть спутанность сознания, снижение артериального давления и потеря сознания.

Врач советует пить воду небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать оптимальный уровень жидкости. Изотонические напитки и регидратационные растворы помогут восполнить потерянные электролиты и минералы.

"При этом кокосовая вода — натуральный источник электролитов. Также помогают восполнить жидкость бульоны или супы", — добавила врач.

Для профилактики обезвоживания Сеидова рекомендует пить регулярно, даже когда жажда не ощущается. Следует избегать напитков с кофеином и алкоголем, так как они усиливают потерю жидкости. Важно носить легкую, светлую одежду и избегать пребывания на солнце в самые жаркие дневные часы, напоминает Газета.Ru.

Если симптомы обезвоживания усиливаются, появляются слабость, головокружение или спутанность сознания, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях может потребоваться внутривенная регидратация для быстрого восстановления водного баланса. Своевременное восполнение жидкости помогает избежать осложнений и сохранить здоровье.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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