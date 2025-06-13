Рак поджелудочной – не приговор: 3 золотых правила от ведущего онколога

Врач-онколог, доктор медицинских наук Елена Артамонова, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, поделилась тремя важными советами, которые помогут снизить риск развития рака поджелудочной железы.
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Тошнота
По словам эксперта, в 60% случаев рак поджелудочной железы диагностируется на поздней стадии. Чтобы этого избежать, следует:
Контролировать вес и отказаться от вредных привычек. Чрезмерное употребление алкоголя, курение, недостаток физической активности и нездоровый образ жизни увеличивают риск развития этого заболевания.
Не игнорировать минимальные симптомы дискомфорта в области живота и вовремя обращаться к врачу. Ультразвуковое исследование может выявить патологию на ранних стадиях. Если у вас хронический панкреатит, это также повод для более тщательного наблюдения за состоянием поджелудочной железы.
Изучить свою родословную. Случаи рака молочной железы, яичников или предстательной железы в молодом возрасте могут указывать на мутации в генах BRCA1 и BRCA2, которые также связаны с раком поджелудочной железы. Вы можете сдать генетический анализ для выявления этих мутаций и принять более осознанные решения относительно своего здоровья, сообщает Газета.Ru.
Уточнения
Рак поджелудочной железы — злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани или протоков поджелудочной железы.