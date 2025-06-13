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Рак поджелудочной – не приговор: 3 золотых правила от ведущего онколога

1:28
Здоровье

Врач-онколог, доктор медицинских наук Елена Артамонова, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, поделилась тремя важными советами, которые помогут снизить риск развития рака поджелудочной железы.

Тошнота
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тошнота

По словам эксперта, в 60% случаев рак поджелудочной железы диагностируется на поздней стадии. Чтобы этого избежать, следует:

  1. Контролировать вес и отказаться от вредных привычек. Чрезмерное употребление алкоголя, курение, недостаток физической активности и нездоровый образ жизни увеличивают риск развития этого заболевания.
  2. Не игнорировать минимальные симптомы дискомфорта в области живота и вовремя обращаться к врачу. Ультразвуковое исследование может выявить патологию на ранних стадиях. Если у вас хронический панкреатит, это также повод для более тщательного наблюдения за состоянием поджелудочной железы.
  3. Изучить свою родословную. Случаи рака молочной железы, яичников или предстательной железы в молодом возрасте могут указывать на мутации в генах BRCA1 и BRCA2, которые также связаны с раком поджелудочной железы. Вы можете сдать генетический анализ для выявления этих мутаций и принять более осознанные решения относительно своего здоровья, сообщает Газета.Ru.

Уточнения

Рак поджелудочной железы — злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани или протоков поджелудочной железы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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