Худеете, но без результатов? 3 проблемы с зубами, которые мешают вам сбросить вес

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы с зубами могут незаметно влиять на набор веса, утверждает Олеся Коганова, стоматолог и вице-президент Российской ассоциации ортодонтов. По её словам, кариес, неправильный прикус и даже отсутствие зубов способны провоцировать лишние килограммы. Разберёмся, как это происходит.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Как связаны кариес и лишний вес?

Кариес и боль при жевании. Если зубы болят, человек инстинктивно выбирает мягкую, переработанную пищу — булки, каши, сладости. Такие продукты часто содержат много углеводов и мало клетчатки, что ведёт к перееданию и набору веса. Неправильный прикус. Если зубы смыкаются неверно, пища пережёвывается недостаточно тщательно. Это затрудняет пищеварение, увеличивает нагрузку на желудок и может нарушать обмен веществ. Исправление прикуса (брекетами или капами) не только улучшает здоровье, но и помогает выработать осознанные пищевые привычки. Отсутствие зубов. Когда не хватает зубов, человек избегает твёрдой пищи — свежих овощей, фруктов, орехов. Вместо них в рационе появляются переработанные продукты, которые часто калорийнее и менее полезны. Восстановление зубов (протезами или имплантами) возвращает возможность питаться правильно, пишет Газета.Ru.

Как контролировать вес с помощью ухода за зубами?

Чистите зубы после еды — мятный вкус пасты снижает тягу к сладкому.

Используйте жвачку без сахара — она помогает уменьшить аппетит и очищает полость рта.

Добавьте в рацион твёрдые овощи и творог — они укрепляют эмаль и делают питание более сбалансированным.

Если диеты и спорт не помогают похудеть, возможно, стоит обратиться к стоматологу. Здоровые зубы — это не только красивая улыбка, но и важный фактор правильного пищеварения и обмена веществ.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

