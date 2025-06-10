Всего два шага до идеального сна: как просыпаться без усталости

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если даже после полноценного сна ты чувствуешь себя разбитой — это не редкость. Ты не одна: чувство постоянной усталости знакомо многим. Всё потому, что важна не только продолжительность сна, но и его глубина.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Качественный сон — это не просто отдых. Это фундамент твоего здоровья. Он помогает сердцу и мозгу, снижает тревожность, повышает уровень энергии, влияет на вес и даже уменьшает риск хронических заболеваний.

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Сделать сон действительно восстанавливающим можно с помощью всего двух привычек. Начни с того, как выглядит и ощущается твоя спальня.

1. Обустрой "святилище" сна

Температура в комнате должна держаться в пределах 18-20°C — прохлада помогает организму глубже погружаться в сон. Постельное бельё - лучше из натуральных тканей, которые "дышат" вместе с телом. Добавь немного лаванды: несколько капель эфирного масла на подушку — и ты словно в облаке спокойствия.

Перед сном — тёплая ванна с лавандой или ромашкой, мягкие растяжки, медитация, дневник или просто несколько минут тишины без гаджетов. Синие экраны смартфона тормозят выработку мелатонина и мешают телу перейти в режим сна. Лучше — книга или тихая музыка.

2. Засыпай по расписанию

Организм любит стабильность. Засыпай и просыпайся в одно и то же время — даже по выходным. Так биологические ритмы настраиваются, улучшается выработка мелатонина, и тебе не понадобится будильник.

Как с тренировками: эффект не сразу, но через пару недель — сияешь и не помнишь, когда в последний раз зевала днём.

И помни: вечерняя рутина — твой ритуал заботы о себе. Пусть это будет кружка травяного чая, дыхательная практика или просто пять минут тишины. Главное — делать это каждый вечер.