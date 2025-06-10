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Этот корнеплод укрепляет кости и борется с усталостью: но есть его нужно правильно

2:18
Здоровье

Мало кто догадывается, но один из самых полезных продуктов родом из Африки плотно обосновался в бразильской кухне. Интересно, что впервые о нём упоминал ещё в XVI веке иезуит Жозе де Аншиета, рассказывая: "Они ничего иного не едят, кроме этого иньяма, растущего из земли".

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

Со временем скромный корнеплод стал неотъемлемой частью рациона в разных уголках страны. Его ценят за богатый состав и массу полезных свойств. Вот лишь несколько причин включить его в меню — и делать это регулярно.

1. Поддерживает пищеварение

Иньяма в отварном виде содержит около 1,6 г клетчатки на 100 г. Эти волокна впитывают воду и формируют гель, который облегчает прохождение пищи по кишечнику и помогает избавиться от запоров.

2. Стабилизирует уровень сахара

Исследование, опубликованное в Nutrients, показало: иньям и вещество аллантоин в его составе снижают уровень глюкозы и холестерина, а также улучшают функции печени, почек и клеток, вырабатывающих инсулин.

3. Облегчает ПМС

Благодаря диосгенину иньям способствует выработке эстрогена. Это помогает нормализовать гормональный фон и смягчить симптомы ПМС — от раздражительности до болей внизу живота.

4. Снижает усталость

Полисахариды иньяма, как показали опыты на грызунах, повышают физическую выносливость и обладают выраженным антиоксидантным эффектом. Отличный выбор для тех, кто живёт в ритме "нон-стоп".

5. Укрепляет кости

В нём есть кальций, магний и калий — тройной удар по остеопорозу. Калий к тому же снижает потери кальция с мочой, что особенно важно с возрастом.

Как правильно готовить иньям

Его обязательно нужно варить — в сыром виде он может вызывать дискомфорт. Хранить можно до 15 дней вне холодильника, в сухом и тёмном месте. И, конечно, не стоит переусердствовать: продукт калорийный, а при некоторых заболеваниях может потребоваться консультация врача.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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