Непоправимый урон для нейронов: что происходит, когда вы выпиваете до отключки

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое масштабное исследование, проведённое учёными из Университетского колледжа Лондона (UCL), выявило пугающую закономерность: всего одно чрезмерное употребление алкоголя, приведшее к потере сознания, может более чем вдвое повысить риск развития старческой деменции в будущем.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

И даже если вы пьёте редко — всего раз в неделю, — ваш мозг всё равно под ударом.

Что показало исследование

Исследователи проанализировали данные 131 тысячи взрослых европейцев. Все участники исследования столкнулись с диагнозом деменции, но до этого сохраняли физическое здоровье. Ключевой фокус учёных — выяснить, насколько частота и объёмы употребления алкоголя за последние 14 лет влияли на мозговое здоровье.

Главные выводы:

Потеря сознания после выпивки более чем в два раза увеличивает риск деменции .

Даже единичный эпизод употребления алкоголя в неделю повышает риск на 22% .

В группе повышенного риска — не только алкоголики, но и те, кто употребляет "умеренно".

Почему это происходит

Учёные подчёркивают: алкоголь — это нейротоксин, который нарушает функционирование мозга, повреждает клетки и ухудшает когнитивные способности.

Особенно сильно страдают участки мозга, отвечающие за память и внимание — а именно они первыми разрушаются при деменции.

Кто в группе риска

Наибольшую угрозу, как ни странно, представляют не только хронические алкоголики, но и "бытовые пьяницы" — люди, которые время от времени позволяют себе перебрать. Даже нерегулярные эпизоды потери памяти после алкоголя — тревожный звоночек.

Интересные факты по теме:

Долгожители Японии практически не употребляют крепкий алкоголь — и имеют один из самых низких уровней деменции в мире. Употребление вина в малых дозах может защищать сердце, но этот эффект не распространяется на мозг. Согласно данным ВОЗ, каждый четвёртый случай деменции можно предотвратить путём изменения образа жизни — включая отказ от алкоголя.

Алкоголь даже в "безобидных" количествах может привести к трагическим последствиям для мозга. Важно помнить: мозг не прощает перегрузок. Особенно если речь идёт о потере сознания — даже однократный эпизод может стать спусковым крючком.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

