Непоправимый урон для нейронов: что происходит, когда вы выпиваете до отключки

Новое масштабное исследование, проведённое учёными из Университетского колледжа Лондона (UCL), выявило пугающую закономерность: всего одно чрезмерное употребление алкоголя, приведшее к потере сознания, может более чем вдвое повысить риск развития старческой деменции в будущем.
И даже если вы пьёте редко — всего раз в неделю, — ваш мозг всё равно под ударом.
Исследователи проанализировали данные 131 тысячи взрослых европейцев. Все участники исследования столкнулись с диагнозом деменции, но до этого сохраняли физическое здоровье. Ключевой фокус учёных — выяснить, насколько частота и объёмы употребления алкоголя за последние 14 лет влияли на мозговое здоровье.
Потеря сознания после выпивки более чем в два раза увеличивает риск деменции.
Даже единичный эпизод употребления алкоголя в неделю повышает риск на 22%.
В группе повышенного риска — не только алкоголики, но и те, кто употребляет "умеренно".
Учёные подчёркивают: алкоголь — это нейротоксин, который нарушает функционирование мозга, повреждает клетки и ухудшает когнитивные способности.
Особенно сильно страдают участки мозга, отвечающие за память и внимание — а именно они первыми разрушаются при деменции.
Наибольшую угрозу, как ни странно, представляют не только хронические алкоголики, но и "бытовые пьяницы" — люди, которые время от времени позволяют себе перебрать. Даже нерегулярные эпизоды потери памяти после алкоголя — тревожный звоночек.
Долгожители Японии практически не употребляют крепкий алкоголь — и имеют один из самых низких уровней деменции в мире.
Употребление вина в малых дозах может защищать сердце, но этот эффект не распространяется на мозг.
Согласно данным ВОЗ, каждый четвёртый случай деменции можно предотвратить путём изменения образа жизни — включая отказ от алкоголя.
Алкоголь даже в "безобидных" количествах может привести к трагическим последствиям для мозга. Важно помнить: мозг не прощает перегрузок. Особенно если речь идёт о потере сознания — даже однократный эпизод может стать спусковым крючком.
Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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