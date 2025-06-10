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Лето бьёт по глазам: одна привычка каждый день приближает катаракту

2:35
Здоровье

Вы тоже щуритесь на солнце? Возможно, эта безобидная на первый взгляд реакция на яркий свет может стоить вам здоровья глаз. Известный американский оптометрист доктор Роберт Стайнмец предупреждает: привычка прищуриваться без очков с защитой от ультрафиолета — прямая дорога к катаракте, морщинам и другим серьёзным последствиям.

Райан Гослинг
Фото: commons.wikimedia.org by Raffi Asdourian, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Райан Гослинг

Щуриться вредно: почему

Когда мы щуримся, мышцы вокруг глаз постоянно напрягаются, а кожа сжимается в одних и тех же местах. В результате:

  • образуются мимические морщины,

  • кожа теряет упругость,

  • возникает риск повреждений роговицы.

Но самое опасное — воздействие ультрафиолетовых лучей. Солнечный свет повреждает ткани глаза, особенно если нет надёжной защиты.

Почему обычные очки не спасают

Многие дешёвые солнцезащитные очки, особенно те, что продаются в киосках или аптеках, не фильтруют УФ-лучи, даже если выглядят тёмными. Доктор Стайнмец объясняет: такие очки расширяют зрачок, позволяя ещё большему количеству ультрафиолета проникать внутрь глаза. Аналогичная проблема касается и большинства недорогих очков для чтения — они просто не рассчитаны на уличное использование.

Как защитить глаза летом

Правильный выбор — это солнцезащитные очки с поляризацией и 100% защитой от UV-излучения. В идеале:

  • очки должны плотно прилегать к лицу и перекрывать свет сбоку;

  • оправа — достаточно широкая;

  • линзы — с маркировкой UV400 или 100% UV protection.

Для тех, кто носит очки по рецепту, существуют модели с корректирующими линзами и полной защитой от ультрафиолета.

Один раз в год — к офтальмологу

Доктор Стайнмец советует проходить ежегодную проверку зрения — особенно тем, кто часто бывает на солнце. Это помогает выявить начальные признаки катаракты, дегенерации сетчатки и других заболеваний глаз.

"Берегите глаза, и они останутся молодыми и здоровыми даже в зрелом возрасте", — подчёркивает специалист.

Интересные факты:

  1. Глаз может "обгореть" на солнце - роговица, как и кожа, подвержена солнечному ожогу, известному как фотоофтальмия.

  2. Дети особенно уязвимы - их хрусталик пропускает больше ультрафиолета, чем у взрослых.

  3. Облачность — не защита - до 80% UV-лучей проходят сквозь облака, и глаза по-прежнему под угрозой.

Уточнения

Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης - "водопад, брызги водопада, решётка") — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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