Лето бьёт по глазам: одна привычка каждый день приближает катаракту

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы тоже щуритесь на солнце? Возможно, эта безобидная на первый взгляд реакция на яркий свет может стоить вам здоровья глаз. Известный американский оптометрист доктор Роберт Стайнмец предупреждает: привычка прищуриваться без очков с защитой от ультрафиолета — прямая дорога к катаракте, морщинам и другим серьёзным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Raffi Asdourian, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Райан Гослинг

Щуриться вредно: почему

Когда мы щуримся, мышцы вокруг глаз постоянно напрягаются, а кожа сжимается в одних и тех же местах. В результате:

образуются мимические морщины,

кожа теряет упругость,

возникает риск повреждений роговицы.

Но самое опасное — воздействие ультрафиолетовых лучей. Солнечный свет повреждает ткани глаза, особенно если нет надёжной защиты.

Почему обычные очки не спасают

Многие дешёвые солнцезащитные очки, особенно те, что продаются в киосках или аптеках, не фильтруют УФ-лучи, даже если выглядят тёмными. Доктор Стайнмец объясняет: такие очки расширяют зрачок, позволяя ещё большему количеству ультрафиолета проникать внутрь глаза. Аналогичная проблема касается и большинства недорогих очков для чтения — они просто не рассчитаны на уличное использование.

Как защитить глаза летом

Правильный выбор — это солнцезащитные очки с поляризацией и 100% защитой от UV-излучения. В идеале:

очки должны плотно прилегать к лицу и перекрывать свет сбоку;

оправа — достаточно широкая;

линзы — с маркировкой UV400 или 100% UV protection.

Для тех, кто носит очки по рецепту, существуют модели с корректирующими линзами и полной защитой от ультрафиолета.

Один раз в год — к офтальмологу

Доктор Стайнмец советует проходить ежегодную проверку зрения — особенно тем, кто часто бывает на солнце. Это помогает выявить начальные признаки катаракты, дегенерации сетчатки и других заболеваний глаз.

"Берегите глаза, и они останутся молодыми и здоровыми даже в зрелом возрасте", — подчёркивает специалист.

Интересные факты:

Глаз может "обгореть" на солнце - роговица, как и кожа, подвержена солнечному ожогу, известному как фотоофтальмия. Дети особенно уязвимы - их хрусталик пропускает больше ультрафиолета, чем у взрослых. Облачность — не защита - до 80% UV-лучей проходят сквозь облака, и глаза по-прежнему под угрозой.

Уточнения

Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης - "водопад, брызги водопада, решётка") — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты.