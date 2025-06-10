Лето бьёт по глазам: одна привычка каждый день приближает катаракту

Вы тоже щуритесь на солнце? Возможно, эта безобидная на первый взгляд реакция на яркий свет может стоить вам здоровья глаз. Известный американский оптометрист доктор Роберт Стайнмец предупреждает: привычка прищуриваться без очков с защитой от ультрафиолета — прямая дорога к катаракте, морщинам и другим серьёзным последствиям.
Когда мы щуримся, мышцы вокруг глаз постоянно напрягаются, а кожа сжимается в одних и тех же местах. В результате:
образуются мимические морщины,
кожа теряет упругость,
возникает риск повреждений роговицы.
Но самое опасное — воздействие ультрафиолетовых лучей. Солнечный свет повреждает ткани глаза, особенно если нет надёжной защиты.
Многие дешёвые солнцезащитные очки, особенно те, что продаются в киосках или аптеках, не фильтруют УФ-лучи, даже если выглядят тёмными. Доктор Стайнмец объясняет: такие очки расширяют зрачок, позволяя ещё большему количеству ультрафиолета проникать внутрь глаза. Аналогичная проблема касается и большинства недорогих очков для чтения — они просто не рассчитаны на уличное использование.
Правильный выбор — это солнцезащитные очки с поляризацией и 100% защитой от UV-излучения. В идеале:
очки должны плотно прилегать к лицу и перекрывать свет сбоку;
оправа — достаточно широкая;
линзы — с маркировкой UV400 или 100% UV protection.
Для тех, кто носит очки по рецепту, существуют модели с корректирующими линзами и полной защитой от ультрафиолета.
Доктор Стайнмец советует проходить ежегодную проверку зрения — особенно тем, кто часто бывает на солнце. Это помогает выявить начальные признаки катаракты, дегенерации сетчатки и других заболеваний глаз.
"Берегите глаза, и они останутся молодыми и здоровыми даже в зрелом возрасте", — подчёркивает специалист.
Глаз может "обгореть" на солнце - роговица, как и кожа, подвержена солнечному ожогу, известному как фотоофтальмия.
Дети особенно уязвимы - их хрусталик пропускает больше ультрафиолета, чем у взрослых.
Облачность — не защита - до 80% UV-лучей проходят сквозь облака, и глаза по-прежнему под угрозой.
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