Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 самых ожидаемых моделей электромобилей 2025 года от мировых брендов
Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых
Эксперимент с челленджем ходьбы 6-6-6: неожиданные результаты
Летние ошибки, которые могут навредить волосам: 5 вещей, которые ты точно делаешь неправильно
Экспертные группы предлагают срочные меры для защиты прав заказчиков жилья
Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование
Слепота котят — продуманный ход эволюции, а не слабость
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного
Секрет лианы клематиса, которая цветёт до заморозков: нужен всего один шаг с ножницами

Киви пришёл не из тропиков: его родина перевернёт ваше представление

2:31
Здоровье

Киви — любимец поклонников здорового питания, частый гость в салатах и смузи, но вы наверняка не знаете, как называется растение, на котором он растёт. Его имя — актинидия. Красивая, мощная лиана с ярко-зелёными листьями и ароматными цветами, которую почти никто не узнаёт по названию.

Киви
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киви

Как киви покорил мир: путь из Китая в супермаркеты

Свои корни этот фрукт берёт в Китае, где его называли "китайский крыжовник". Там его выращивали за вкус и лечебные свойства. В XX веке киви перебрался в Новую Зеландию, где и получил своё новое имя — в честь птицы с таким же забавным обликом. Именно новозеландцы сделали киви международной звездой: улучшили методы выращивания и вывели его на глобальный рынок.

Теперь этот фрукт ассоциируется со свежестью, экзотикой и заботой о здоровье — но о его "родителе", актинидии, знают единицы.

Актинидия — тайный герой среди растений

Актинидия — не дерево, а мощная вьющеся лиана. Её ветви красиво обвивают опоры, будь то пергола или садовая арка. Весной она покрывается белыми или кремовыми цветками с нежным ароматом, а затем — щедро одаривает нас киви.

Эта лиана любит умеренный климат, солнечные участки и хорошо дренированную почву. Без поддержки не обойтись: актинидия нуждается в конструкции, по которой сможет подниматься. Несмотря на свою декоративность и пользу, она остаётся недооценённой.

Чем полезен киви и почему стоит есть его чаще

Плод актинидии — это не просто вкусный десерт. Это настоящий витаминный заряд:

  • Витамин C - его в киви больше, чем в апельсине.

  • Клетчатка - помогает пищеварению и даёт чувство сытости.

  • Антиоксиданты - замедляют старение клеток и защищают иммунитет.

Регулярное употребление киви поддерживает уровень энергии и помогает чувствовать себя бодрым и свежим.

3 интересных факта о киви и актинидии

  1. Изначально киви назывался "китайским крыжовником" - до переименования в Новой Зеландии.

  2. Существуют мини-киви (кивай) - плоды без шершавой кожуры, которые едят прямо с кожицей.

  3. Киви продолжает дозревать после сбора - он, как банан, относится к климатерическим фруктам.

Уточнения

Актини́дия (лат. Actinidia от греч. ακτινιδιον - лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Сейчас читают
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Авто
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает Аудио 
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Шоу-бизнес
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного
Секрет лианы клематиса, которая цветёт до заморозков: нужен всего один шаг с ножницами
Капли против клещей: когда они становятся опасными для окружающих
Куда уехать от толпы? Узнайте, что предлагает пляж Крес
Вместо риса в фаршированных помидорах и перцах: неожиданный поворот в традиционном рецепте
Утро начинается не с кофе: четыре ритуала, которые стирают лицо усталости
Лисы атаковали миллиардный проект Google: что происходит в саду на крыше небоскрёба
Киви пришёл не из тропиков: его родина перевернёт ваше представление
Топ-5 технологий будущего, которые скоро появятся в каждом электромобиле
Уникальная находка рядом с Анкарой: золотая эпоха Фригии ожила благодаря одному кургану
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.