Киви пришёл не из тропиков: его родина перевернёт ваше представление

Киви — любимец поклонников здорового питания, частый гость в салатах и смузи, но вы наверняка не знаете, как называется растение, на котором он растёт. Его имя — актинидия. Красивая, мощная лиана с ярко-зелёными листьями и ароматными цветами, которую почти никто не узнаёт по названию.
Свои корни этот фрукт берёт в Китае, где его называли "китайский крыжовник". Там его выращивали за вкус и лечебные свойства. В XX веке киви перебрался в Новую Зеландию, где и получил своё новое имя — в честь птицы с таким же забавным обликом. Именно новозеландцы сделали киви международной звездой: улучшили методы выращивания и вывели его на глобальный рынок.
Теперь этот фрукт ассоциируется со свежестью, экзотикой и заботой о здоровье — но о его "родителе", актинидии, знают единицы.
Актинидия — не дерево, а мощная вьющеся лиана. Её ветви красиво обвивают опоры, будь то пергола или садовая арка. Весной она покрывается белыми или кремовыми цветками с нежным ароматом, а затем — щедро одаривает нас киви.
Эта лиана любит умеренный климат, солнечные участки и хорошо дренированную почву. Без поддержки не обойтись: актинидия нуждается в конструкции, по которой сможет подниматься. Несмотря на свою декоративность и пользу, она остаётся недооценённой.
Плод актинидии — это не просто вкусный десерт. Это настоящий витаминный заряд:
Витамин C - его в киви больше, чем в апельсине.
Клетчатка - помогает пищеварению и даёт чувство сытости.
Антиоксиданты - замедляют старение клеток и защищают иммунитет.
Регулярное употребление киви поддерживает уровень энергии и помогает чувствовать себя бодрым и свежим.
Изначально киви назывался "китайским крыжовником" - до переименования в Новой Зеландии.
Существуют мини-киви (кивай) - плоды без шершавой кожуры, которые едят прямо с кожицей.
Киви продолжает дозревать после сбора - он, как банан, относится к климатерическим фруктам.
Актини́дия (лат. Actinidia от греч. ακτινιδιον - лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae).
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