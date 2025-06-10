Киви пришёл не из тропиков: его родина перевернёт ваше представление

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Киви — любимец поклонников здорового питания, частый гость в салатах и смузи, но вы наверняка не знаете, как называется растение, на котором он растёт. Его имя — актинидия. Красивая, мощная лиана с ярко-зелёными листьями и ароматными цветами, которую почти никто не узнаёт по названию.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киви

Как киви покорил мир: путь из Китая в супермаркеты

Свои корни этот фрукт берёт в Китае, где его называли "китайский крыжовник". Там его выращивали за вкус и лечебные свойства. В XX веке киви перебрался в Новую Зеландию, где и получил своё новое имя — в честь птицы с таким же забавным обликом. Именно новозеландцы сделали киви международной звездой: улучшили методы выращивания и вывели его на глобальный рынок.

Теперь этот фрукт ассоциируется со свежестью, экзотикой и заботой о здоровье — но о его "родителе", актинидии, знают единицы.

Актинидия — тайный герой среди растений

Актинидия — не дерево, а мощная вьющеся лиана. Её ветви красиво обвивают опоры, будь то пергола или садовая арка. Весной она покрывается белыми или кремовыми цветками с нежным ароматом, а затем — щедро одаривает нас киви.

Эта лиана любит умеренный климат, солнечные участки и хорошо дренированную почву. Без поддержки не обойтись: актинидия нуждается в конструкции, по которой сможет подниматься. Несмотря на свою декоративность и пользу, она остаётся недооценённой.

Чем полезен киви и почему стоит есть его чаще

Плод актинидии — это не просто вкусный десерт. Это настоящий витаминный заряд:

Витамин C - его в киви больше, чем в апельсине.

Клетчатка - помогает пищеварению и даёт чувство сытости.

Антиоксиданты - замедляют старение клеток и защищают иммунитет.

Регулярное употребление киви поддерживает уровень энергии и помогает чувствовать себя бодрым и свежим.

3 интересных факта о киви и актинидии

Изначально киви назывался "китайским крыжовником" - до переименования в Новой Зеландии. Существуют мини-киви (кивай) - плоды без шершавой кожуры, которые едят прямо с кожицей. Киви продолжает дозревать после сбора - он, как банан, относится к климатерическим фруктам.

Уточнения

Актини́дия (лат. Actinidia от греч. ακτινιδιον - лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae).

